ERR-i pühadekava toob rõõmurohkeid kohtumisi

ETV

ETV lülitub jõululainele 23. detsembril, kui jõulumeeleolus Tartust jõuab eetrisse aasta viimane "Terevisioon". Pühade-eelsel reedel vaatab 2022. aastale tagasi ka president Alar Karis, keda intervjueerib Liisu Lass. Jõululaupäeval ja järgnevatel pühadel täidab ETV päevad muusika ja pühade eriprogrammiga, kus kõrvuti uute saadetega toovad rõõmu filmid ja kontserdid.

"Maahommiku" jõulusaade 24. detsembril kell 10

Jõulupühade aegu veedetakse väga palju aega köögis. Aga Naised Köögis teevad lisaks headele söökidele ka palju muud – loovad laule ja leiutavad lugusid, meenutavad vanu aegu ning unistavad uutest.

Jõuluõhtu jumalateenistus Pärnu Eliisabeti kirikus 24. detsembril kell 16

Jõuluõhtu jumalateenistus toimub sel aastal Pärnu Eliisabeti kirikus. Teenivad EELK peapiiskop Urmas Viilma ja Eliisabeti kiriku õpetaja Tõnu Taremaa. Muusikat teevad Pärnu kammerkoor ja käsikellade ansambel.

Kontsert "Saara Pius ja Toomas Uibo. Ma hõljun taeva all" 24. detsembril kell 17.30

Saara Piusi ja Toomas Uibo võrratul jõulukontserdil kõlavad Väino Uibo, Urmas Alenderi, Billy Joeli, Joni Michelli ja teiste autorite legendaarsed laulud.

"Ühe maja lugu. Tartu Pauluse kirik" 24. detsembril kell 19

Tartu Pauluse kirik on kaunis ja omapärane sakraalhoone. Muuhulgas peidab see kolumbaariumit ehk tuhaurnide matmispaika, aga ka lasteaeda, supikööki ja Eesti rikkalikumat kirikupoodi.

"Jõulud ETV-ga" 24. detsembril kell 19.30

Jõululaupäeva õhtul oleme külla palunud tuntud ja vähemtuntud inimesi, et mööduvale aastale tagasi vaadata ning koos jõule tähistada. Muidugi kõlab meeleolukas muusika ja saatest ei puudu ka üllatused. Saatejuhid Grete Lõbu ja Hannes Hermaküla.

"Kukerpillide rapsoodia" 24. detsembril kell 21.20

Tele-esilinastub film eesti rahva lemmikansamblist Kukerpillid, kes pool sajandit kestnud tegevuse järel hakkab uuendama oma repertuaari kaasaja heliloojate paladega. Võib-olla just nii sünnivadki uued rahvalaulud, mida aastate pärast teab jälle peast igaüks. Ansambli meeleolukas teekond läbi suvise Eesti kontserdipaikade koos põigetega oma juurte juurde. Film on pühendatud kõigile laulikutele ja pillimeestele, kes hoiavad elus rahva muusikat.

"Guernsey kirjandus- ja kartulikoorepiruka selts" 24. detsembril kell 22.20

Romantilise draama peategelane on noor naine Juliet Ashton (Lili James), kes otsib II maailmasõjast taastuvas Londonis teemat oma järgmise raamatu jaoks. Ühel päeval saabub talle kiri Guernsey saarelt ja kirja saatja on keegi härra Dawsey Adams (Michiel Huisman). Sellest ühest kirjast saab alguse südamlik kirjavahetus, mille käigus kuuleb neiu Guernsey'is asuvast kummalisest kirjandusklubist. Klubist, kus süüakse kartulikoorepirukat, parematel päevadel ka sealiha ja mis põhiline – loetakse ning vahetatakse mõtteid kirjanduse üle. Julieti enda eraelu on värske kihluse tõttu üsna tormakas, aga inspiratsiooni uue teose jaoks on vajaka ja huvi selle klubi vastu järjest kasvab. Nii ta otsustabki saart ja selle värvikaid liikmeid külastada.

Guernsey Kirjandus- ja Kartulikoorepiruka Selts Autor/allikas: pressimaterjal

"Jõulutunnel" 25. detsembril kell 10 ja kell 18.45

Eesti pikima traditsiooniga heategevussaade on neil pühadel eetris meie diabeedihaigete toeks. 1. tüübi diabeeti põdejate kogukond on Eestis ligikaudu 6000 inimest, neist 800 on lapsed ja igal aastal lisandub üle saja lapseealise diabeedipatsiendi. Heategevussaatega kutsutakse toetama diabeetikutele insuliinipumpade ja elutähtsate ravitarvikute soetamist.

Annetusnumbrid on avatud: 900 7701 (5 eurot), 900 7702 (10 eurot) ja 900 7703 (25 eurot). Saadet juhivad Margit Kilumets ja Margus Saar, stuudios on säravad solistid ja muusikud.

"Jõulutunnel 2022". Saatejuhid Margus Saar ja Margit Kilumets Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Esimese jõulupüha jumalateenistus Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna koguduses 25. detsembril kell 13

Esimese jõulupüha teenistus jõuab vaatajateni Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna kirikust. Teenib ülempreester Mattias Palli, muusikaliselt saadab koguduse koor Terje Palli juhatusel.

Kontsert "Koit Toome, Uku Suviste, Jaagup Tuisk. Kaunid laulud üheskoos" 25. detsembril kell 16

Koit Toome, Uku Suviste ja Jaagup Tuisk ühendavad oma muusikalised jõud ning toovad rahvani pühademeeleolu koos parima muusikaga. Erikülalisena astub üles superstaarisaatest tuntuks saanud noor laulja Ingmar Erik Kiviloo.

Dokumentaalfilm "Austusavaldus Tema Majesteedile kuningannale" 25. detsembril kell 17

Ta ei sündinud kuningannaks, kuid temast sai kõige pikemat aega valitsenud kuninganna. Ta täitis vankumatult oma kohustusi ega kurtnud kunagi. Kuninganna Elizabeth II erakordset valitsemisaega meenutavad tema lapsed ja teised lähedased, samuti inimesed, kellega ta oli tööalaselt kokku puutunud.

"Päev Lulliga. Luule Komissarov 80" 25. detsembril kell 21.20

Augustis tähistas armastatud näitlejanna Luule Komissarov (omadele lihtsalt Lull) 80. juubelisünnipäeva. Sel puhul lubas ta end jälgida ühel sügispäeval, mil tal oli mängida kaks etendust oma koduteatris Ugalas. Saates räägib Luule ise oma elust, aga ka mitmed lavapartnerid. Meeskollegid avaldavad ka mõned Luule kirglikud saladused.

Dokumentaalfilm "Iditarod - legendaarne koerakelguralli läbi Alaska" 26. detsembril kell 13.30

Kelgukoerte maailmas on Iditarodi võidusõit nagu jalgratturite Tour de France ja tennisistide Wimbledon. 75 rakendit, 1200 koera, 50-kraadine pakane. Distantsi pikkus on 1700 km, mis kulgeb läbi tundra lume- ning jääväljade, üle mäekurude ja jõgede ning selle läbimiseks kulub kümmekond päeva. Bruno Peyronnet' film jutustab võidusõidul osalenud Prantsuse maailmaränduri, kirjaniku ja filmirežissööri Nicolas Vanier' unistuste võidukihutamisest läbi Alaska lummava looduse, mis on karm proovikivi nii koertele kui ka nende juhile.

Kontsert "Kaunid jõulud rahvusooperiga" 26. detsembril kell 16

Kelle laul kõlab presidendi jõulukaardil, kellel koguneb igal aastal kuuse ümber 60 pereliiget või milline on dirigent Arvo Volmeri kõige armsam jõululaul? Just nii kirev on rahvusooper Estonia solistide ansambel, eesotsas Helen Lokuta, Heldur Harry Põlda, Raiko Raaliku, Karis Trassi, Reigo Tamme ja kõigi teistega. Maailma kaunim jõulumuusika kõlab vaheldumisi lõbusate lugudega Tallinna Jaani kirikus.

Rahvusooperi jõulukontsert Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

"Kutsuge ämmaemand. Jõulueri 2022" 26. detsembril kell 16

Jõulud 1967. Elu Poplaris hakkab pärast kohutavat rongiõnnetust taas tavalistesse rööbastesse minema. Ämmaemandad kolivad sünnitusmaja uutesse ruumidesse. Üks nende esimesi patsiente on Rhoda Mullocks, keda töötajad juba hästi teavad, sest tema eelmine laps sai talidomiidikahjustuse. Õde Crane tegeleb hiljuti vanglast vabanenud raseda üksikemaga, õde Frances läheb aga rõivavabrikusse sünnitust vastu võtma. Fred tahab aidata rongiõnnetuses kannatada saanud peresid ja käib välja heategevusliku talendivõistluse idee.

"Jõulutunnel" 26. detsembril kell 18.45

Vaatame hetkeks tagasi eilsele pikale heategevuspäevale, kuid annetustelefonid jäävad avatuks 28. detsembrini.

"Osooni" jõulusaade 26. detsembril kell 19

Iga aasta kogevad inimesed üle maailma jõulude kui rahu ja lähedastega koos olemise kõrval ka jõule kui tarbimispüha, mis väsitab ning kergendab rahakotti. Läheme pühade-eelse ostuhulluse vaatlusretkele ja küsime, milline on jõulude hind loodusele. Autorid Kristo Elias ja Sander Loite, toimetaja Kaur Maran.

"Luiskajad" 26. detsembril kell 19.30 (saade on eetris ka 27., 28. ja 31.12)

Kuidas tunda lõbusate luiskejuttude seast ära naljakas tõestisündinud lugu? See ülesanne pole kerge, eriti kui oma senikuulmata värvikaid eluseiku räägivad Jan Uuspõld, Sepo Seeman ja Peeter Oja. Ka vaatajad on teretulnud osalema, et välja selgitada, kes neist kolmest jääb faktitruuks ja kes ajab kelbast. Jutujuga juhib Anu Välba.

"Aasta tipphetked 2022" 26. detsembril kell 20 (saade on eetris ka 27. ja 28.12)

Kolme õhtul tehakse aastast kokkuvõte – millega jääb 2022 meelde elamuste, spordi ja Eesti elu kaudu? Aasta olulisemaid sündmusi kommenteerivad mõjukad eestlased.

"2022 Aktuaalses kaameras" 26. detsembril kell 21.20

Mööduv aasta oli sõja-aasta. Venemaa brutaalne kallaletung Ukrainale vallandas sõja, mille sarnast Euroopa ei ole näinud Teisest maailmasõjast alates. "Aktuaalne kaamera" vaatab tagasi süngele aastale, mis tõi tuhandetele surma ja miljonitele kannatusi, seda nii Ukrainas kui ka Eestis.

Dokumentaalfilm "Charles. Kuningaks sündinud" 26. detsembril kell 22.10

Portreefilmis heidetakse pilk prints Charlesi, Suurbritannia kõigi aegade kõige staažikama troonipärija saavutustele ja arutatakse, missugune monarh temast saab. Kas ta jätkab oma ema kuninganna Elizabeth II eeskujul või toob tema valitsemisaeg kaasa midagi sootuks uut?

"Üksi ja üheskoos. Kersti Kreismann ja Andres Raag" 27. detsembril kell 21.30

On üsna ainulaadne, et kaks tippvormis Eesti näitlejat on juhtumisi ema ja poeg. Veel haruldasem, et ei saatus ega lavastajad pole neile siiani pakkunud võimalust koos mängida. Just sellepärast viskasid Kersti Kreismann ja Andres Raag aasta tagasi õhku mõtte, et nende suurimaks sooviks on astuda lavale ema ning pojana. Unistus täituski, aga juhtus veel palju enamat – üllatavat, õrna ning avameelset. Saatejuht ja toimetaja Margit Kilumets.

ETV2

"Õelus. Jõulueri" 23. detsembril kell 19.40

Freddie ja Stuart on kutsunud kõik oma sõbrad korterisse traditsioonilisele jõuluõhtusöögile. Kuid saladus ähvardab sõpruskonna lahku ajada.

"Jõulud Jonas Kaufmanniga" 24. detsembril kell 19.40

Jõulud on peatumise, meenutamise, rõõmu ja valguse aeg. Koos igihaljaste jõululauludega Saksamaalt, Austriast, Ameerikast ja Rootsist kutsub Jonas Kaufmann talvisele rännakule Austria lumistel maastikel, maalilise Salzburgi jõulusaginasse ja lõpuks ka Vaikse Öö kabeli intiimsesse atmosfääri, kus tulevad harfi saatel esitusele kaks kaunist jõululaulu Alpi mägedelt.

"Kümme kaadrit. Maarja-Liis Ilus" 24. detsembril 21.20

Jõululaupäeval sünnipäeva tähistav lauljatar Maarja-Liis Ilus on koos saatejuht Kristjan Jõekaldaga oma isiklikust arhiivist valinud välja kümme tähenduslikku fotot, mille saatel rääkida oma elust ja karjäärist. Loomulikult kõlab saates ka muusika.

"Kümme kaadrit" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Il Volo aastapäevakontsert Materas" 24. detsembril kell 22.05

Edukas pop-ooperi trio on üle maailma täitnud kontserdisaale ja staadione. Nad tähistasid oma kümnendat juubelikontserti maalilises Matera linnas, mis oli 2019. aastal Euroopa kultuuripealinn. Sel kontserdil tulevad ettekandele kõikjal fänne rõõmustanud klassikalised palad nii itaalia kui ka inglise keeles, sealhulgas "Il mondo", "Love Story", "ʽO sole mio'", "Smile" ja "Nessun dorma".

"Nii see on (kui teile nii näib)" 25. detsembril kell 20.50

Mängulise ja särava lavaloo tegevus toimub väikeses Itaalia linnakeses, kuhu on hiljuti kolinud keegi ametnik koos oma naise ja ämmaga. Perekonna kummaline elukorraldus ajab kohaliku seltskonna kiiresti ärevile. Tõe otsingud keeravad elu pea peale ning lõpuks ei saa keegi aru, mis on tõde ja kas seda üldse ongi olemas. Lavastaja Adolf Šapiro. Osades Anu Lamp, Elisabet Reinsalu, Tõnn Lamp, Anne Reemann, Ursula Ratasepp, Rain Simmul, Epp Eespäev, Margus Tabor, Kalju Orro, Allan Noormets, Piret Kalda ja Andrus Vaarik.

"Gregory Porter: Ainult ühel õhtul" 25. detsembril kell 22.55

Kahekordne Grammy-võitja Gregory Porter andis Londonis Royal Albert Hallis vapustava kontserdi koos London Studio Orchestraga, mida juhatas Vince Mendoza. Porter esitas oma lugude paremikku ning palasid uuelt albumilt "Nat King Cole & Me".

"Sipsik" 26. detsembril kell 18

Eesti lastekirjanduse üks armastatumaid kangelasi, kaltsunukk Sipsik, on saanud oma filmi, täis muusikat, seiklusi ja tõelisi tundeid. See on lugu väga erilisest ja üliarmsast elusast nukust ning õe ja venna armastusest, mis peab vastu ka kõige suurematele katsumustele. Eno Raua ja Edgar Valteri loodud vahva raamatutegelane, kellega tänaste laste emad-isad on suureks kasvanud, sümboliseerib lapsele omast siirust, uudishimu maailma vastu, vallatut meelt, kõikevõitvat sõprust ja universaalset armastust. Film on kirjeldustõlkega.

"Plekktrumm: Ülar Ploom" 26. detsembril kell 21.20

Jõulu teisel pühal on Joonas Hellerma külaline Dante "Jumaliku komöödia" kommenteerija ja üks tõlkijatest Ülar Ploom.

"Matthew Bourne. Luikede järv" 26. detsembril kell 22.05

Matthew Bourne on inglise koreograaf, kes on tuntud traditsiooniliste soorollide purustamise poolest ning kelle kaasaegseid tõlgendusi klassikalistest balletidest on ovatsioonidega vastu võetud kõikjal maailmas. 1995. aastal lavalaudadele toodud Tšaikovski loomingul põhinevat "Luikede järve" peetakse Bourne'i üheks parimaks saavutuseks, millest 2019. aastal tehti Londoni Sadler's Well teatri etendusel ka filmiversioon. Filmis näeme klassikalisi naistantsijate osi kehastamas mehi, kes toovad lavastusse harjumatult ähvardava õhkkonna. Peaosa kehastab talendikas tantsija ja näitleja Liam Mower ("Billy Elliot the Musical"), kes sai omal ajal tuntuks kõige noorema artistina, keda on pärjatud maineka Laurence Olivier' auhinnaga parima meespeaosa eest muusikalis.

ETV+

"Talvekontsert - Hoidke armastust. Vene teater" 24. detsembril kell 18.30

Kontsert-etendus, mis keskendub kõige olulisemale - armastusele. Kavas on erinevate põlvkondade lemmiklaulud armastusest, alates lauludest "Voolavad ojad", "Ma joonistan sind" ning lõpetades Zemfira ja Konstantin Meladze lugudega. Kontserdi lavastaja Artjom Garejev ja muusikaline kujundaja, Vene teatri muusikaala juhataja Aleksandr Žedeljov on kokku pannud kava, mis loodetavasti aitab vaatajatel unustada igapäevaprobleemid ja argitoimetused, nautida kaunist muusikat ning vaikselt kaasagi laulda. Muusikaliste numbrite kõrval rikastavad kontsert-etendust südamlikud lood ja meenutused. Räägime meid ümbritsevast maailmast, mis on pidevas muutumises ja sellest, kui tähtis on mitte ära unustada kõige olulisemat.

"Jõulutunnel" 25. detsembril kell 19.15 ja 20.10

ETV+ ühineb ka tänavu ETV heategevusprogrammiga "Jõulutunnel", et pakkuda tuge diabeedihaigetele. Pühadeõhtu heategevussaadet juhib Margarita Tanajeva, kõlab hea muusika ja oma lootusrikkaid lugusid jagavad diabeedipõdejad.

"Aktuaalne kaamera. Aasta 2022" 26. detsembril kell 20.10

Aastale tagasivaatav saade.

"Aastalõpuintervjuu peaministriga" 27. detsembril kell 20.10

2022. aasta olulistel teemadel vestleb peaminister Kaja Kallasega Uljana Kuzmina.