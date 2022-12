Eesti Laulul osalev Frederik Küüts: muusika loomise hetkel tuleks publiku ootused ära unustada

Frederik Küüts ehk Fredi osaleb tänavu Eesti Laulul looga "You Need To Move On", mis valmis koostöös Anetiga. "R2 Pulsis" rääkis Küüts, miks ta otsustas taas Anetiga ühise loo teha ning kuidas on tema arvates mõistlik uusi laule kirjutada.

"Eelmine kord ei osanud mitte midagi oodata. Ma mõtlen palju selle peale, et kui sa noore muusikuna esimesi samme teed, siis meelestatus on nii palju vabam," rääkis Küüts esimest korda Eesti Laulul osalemisest. "Kuulaja ei oska midagi oodata ja ise ei oska midagi oodata," sõnas ta, lisades, et kogenuma muusikuna on kõikidel osapooltel suuremad ootused. "Siis on sul mingisugune standard juba seatud ja sa peaksid seda koos hoidma."

"Üks kunst, mida tasuks muusikuna master'dada, oleks see, et unustada vähemalt muusika loomise hetkel ära nii enda kui ka publiku ootused," soovitas Küüts. Ta lisas, et lugu "You Need To Move On" ei olnud septsiaalselt Eesti Laulu jaoks valmis tehtud.

"Mingit kohta me püüdma ei lähe. Muidugi on tore, kui see tuleb, aga isiklikult on mul täiesti suva," ütles Küüts, kuid kinnitas, et päris viimast kohta ta siiski ei sooviks saada. "Ma loodan, et seda ei avaldata."

"Inimeste ja muusikutena on meil väga sarnane maitse," kommenteeris Küüts Anetiga musitseerimist. Ta sõnas, et kogub jooksvalt lugude kirjutamise ideesid telefoni märkmetesse ning Anett on üks väheseid - kui mitte ainsaid - inimesi, kellega ta oma parimaid pärleid jagada julgeb. "Tekib tunne, et kui ma neid praegu ära ei kasuta, siis see on lollus," lisas ta ning lubas, et tulevikus tuleb duol veel ühiseid uusi lugusid välja.

"On mõned lood, mida ma väga fännan," kinnitas Küüts, et tal on ka omad lemmikud Eesti Laulu konkurentide seast välja kujunenud.