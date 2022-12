Video: retseptitoimetaja õpetas piparkookide kaunistamise nippe

"Ma eelistan alati ise glasuuri teha, siis see on naturaalne," tunnistas Osa, kes oli stuudiosse tulnud enda tehtud piparkoogiglasuuridega.

"Kõige lihtsam on teha täppe, kui käsi veel natuke väriseb ja sirget joont ei tule," rääkis Osa lihtsatest piparkookide kaunistusviisidest. "Või näiteks riste," lisas ta.

"Kui sa tahad täita terve piparkoogi, siis tee alguses ära piirjooned," õpetas Osa. "Võib tunduda, et piirjooned jäävad näha, aga tegelikult kõik sulandub ühtseks."

Värvidest ei soovitanud Osa kasutada kaunistamiseks sinist, kuna see on tema sõnul värv, mis inimeste ajus toiduga ei seostu. "See ei tekita isu," lausus ta.