Animafilm "Kaka, kevad ja teised" sai täispika treileri

Laste eluga haakuv linalugu puudutab suuri aegadeüleseid teemasid nagu sõprus, armastus, igatsus, perekond ja hirm, millel on sageli suured silmad.

Peategelane kaka sünnib ühel imelisel kevadpäeval "tänu" hulkuvale koerale ja saab siis sõbraks varblasega, kes talle elutarkusi õpetab. Oma vastvalminud majakeses vaatab kaka varblase ja tema armastava pere toimetusi ning kakalgi tekib tunne, et tahaks omale kaaslast. Kevade tulles avastab kaka oma majakese kõrvalt kauni võilille ja alguse saab imeline armastus.

Mõnikord peab läbi rändama pika tee, et koju jõudes aru saada, mis meile tõeliselt kallis on. Nii juhtub viiuldajast sitika Peetriga, kelle elu unistus on loomaaias suurele publikule esineda. Aga kuidas teiste seas välja paista, kui sa oled nii pisike? Suur on rõõm, kui selgub, kes on Peetri ande tõelised austajad.

Kas kardetud pahalane on ikka alati nii paha ja hirmus nagu kuulujutud räägivad? Sellest jutustab mõistulugu frikadellidest ja pelmeenidest. Omavahelistest erinevustest, eelarvamustest ja hirmudest võib sündida tonte, keda ei pruugi olemaski olla.

Kes ei teaks, et sokkidele meeldib ära kaduda! Asjalik kuueaastane Pille leiab vanemate voodi alt isa plehkupannud sokid, kuid oh üllatust, sokid on vahepeal munenud pisikese muna. Nüüd peab Pille kaitsma sokkide voodialust pesa, et robottolmuimeja Robotto, perekass Peekon ja oma sokke taga igatsev isa ei segaks armsa sokimuna haudumist.

Kummaline suvi saab olema Peetrikesel, kes läheb koos vanematega maale turismitallu suvitama. Ta sõbruneb Mirteli ja teiste kohalike lastega ning algab vahva suvevaheaeg. Kuid siis selgub, et talu perenaise kadunud vanaisa pilt Peetrikese magamistoas pole öösiti teps mitte tavaline foto. Kuidas keerulisele olukorrale lahendus leida, kui täiskasvanud sinu juttu ei usu?

"Kaka, kevad ja teised" Autor/allikas: Pressimaterjal

Viis erinevat animatsioonitehnikat

Linaloo kangelaste seiklused on vürtsitatud Kivirähkile iseloomuliku sooja ja julge huumoriga, kududes vaimukalt kokku lastele omase piiritu fantaasia ja moodsa maailma eluolu.

Linaloos saab näha animatsiooni viiel erineval kujul alates klassikalisest Disney-koolkonna animatsioonist moodsate digitaalsete 3D-lahenduste abil kuni nuku-animatsioonini, millist pole Eestis kunagi varem tehtud.

"Kaka, kevad ja teised" režissöörideks on René Vilbre ("Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus"), Meelis Arulepp ("Sipsik"), Oskar Lehemaa ("Karv"), Mikk Mägi ("Vanamehe film") ja Heiki Ernits (Lotte filmid). Filmi produtsent on Kristel Tõldsepp. Filmile on loonud autorimuusika heliloojad Tõnu Raadik, Richards Zalupe, Jaanus Nõgisto, Sten-Olle Moldau ja Rasmus Lill.

Eesti vaatajate jaoks annavad peategelastele oma hääle Mait Malmsten, Peeter Oja, Vega Freya Luus, Priit Pius, Rasmus Ermel, Jan Uuspõld, Mari-Liis Lember, Mari Jürjens ja Mikk Jürjens.

Animafilmi toodab A Film Eesti, kes on varem vaatajate ette toonud animatsioonid "Sipsik" ja "Suur maalritöö".

"Kaka, kevad ja teised" linastub Eesti kinodes 10. veebruaril 2023.