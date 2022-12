Galerii: Toomas Uibo ja Saara Pius lõpetasid Nõmme Rahu kirikus jõuluturnee

Toomas Uibo ja Saara Pius on andnud tänaseks kontserte paljudes Eesti paikades. Duo kokkusaamise lugu ulatub aastasse 2015, kui Saara kehastas telesaates "Su nägu kõlab tuttavalt" noort Toomas Uibot. See etteaste jäi paljudele meelde, sh ka Toomasele endale. Paar aastat tagasi, pärast esimese hooaja telesaadet "Maskis laulja", kus Toomas peale 35-aastast lavapausi taas laulma hakkas, said neist head sõbrad ja koos on esinetud kõigi nende aastate jooksul.

"Saara on minu meelest üks parimaid naislauljaid Eestis. Ma olen talle tohutult tänulik, et ta on nõus minuga lava jagama. Need kunagised, isaga kuulsaks lauldud laulud kõlavad täna koos Saaraga imelisemalt kui kunagi varem. Mul on temaga koos esinedes kohe palju kindlam tunne," rääkis Uibo.

Saara Pius sõnas, et tal on siiralt hea meel, et tema tee on Toomasega ristunud.

"Meie muusikamaitse on üsna ühtiv ja mulle meeldib, et ta on oma olekult üdini siiras ja heas mõttes lihtne. Ei mingit keerutamist, saltosid ega Swarovski kristalle. Ainult tema lemmiklood ja nende sõnum, inimeselt inimesele. Olen emotsionaalselt alati väga liigutatud kui saan neid kunagi kuulsaks lauldud laule koos Toomasega uues kuues esitada."

Toomase ja Saara kontserdil tulid esitusele nii Toomase isa Väino Uibo, Urmas Alenderi, Billy Joeli, Tears for Fearsi, Joni Michelli ja paljude teiste laulukirjutajate laulud, samuti Toomas Uibo noorusaja hitid "Võõras mees", "Vari", "Kodulaul", "Valeva veelinnu lend" ning mitmeid talve- ja jõuluteemalisi laule.

Laval olid Saara Pius (vokaal), Toomas Uibo (vokaal), Rain Rämmal (klahvpillid), Pent Järve (kitarr).