Saaremaa gümnaasium tõi lavale revüü-etenduse

31 aasta pikkune kabaree-etenduste traditsioon kunagises Saaremaa ühisgümnaasiumis on puudutanud oma emotsiooniga aastakümnete jooksul kümneid tuhandeid saarlasi. Ja kooli tegevuse lõpetamisega tundsid paljud muret just selle üle, et mis saab noorte iga-aastasest kabareetraditsioonist.

Nüüd on vastus olemas. Kabaree muutus Saaremaa gümnaasiumis revüüks. Ehk noorte omalooming jätkub.



Saaremaa gümnaasiumi kultuurijuht Kadri Kanemägi ütles, et see on osaliselt uus traditsioon, aga ka traditsiooni üle võtmine. "Kuna noored on aastaid tagasi näinud, mida on SÜG-i Kabaree teinud, siis ilmselgelt see neid inspireeris ja nad said sealt väga palju ideid ja mõtteid," lausus Kanemägi.

kõik 19 omaloomingulist revüüetenduse tantsu ja laulunumbrit sündisid nelja kuu jooksul.

Etenduse juht Karmen Viilup ütles, et vaeva nähti iga päev. "Olime pikad tunnid koolis, kuni 23-ni, kui kooli oli lahti. Me olime nii kaua kui me saime. Meil olid pikad koosolekud, proovid, mõtlemised, me oleme läinud tülli, me oleme ära leppinud. Nii et selle aja jooksul on kõike toimunud, aga see on meid ainult tugevamaks kasvatanud. Ja see, kes me siin nüüd kõik oleme, me oleme kõik üks suur pere ja me hoiame kokku," rääkis Viilup.

Ja varasemad aastad on näidanud, et lisaks emotsioonile, mida noored ise saavad ja mida kümnekonna etendusega tuhandetele vaatajatele igal aastal on pakutud, on kõigel sellel ka veel väga olulisi lisaväärtusi.



Etenduse juhendaja-konsultant Diana Õun ütles, et kogu ettevalmistust iseloomustab meeskonnatöö. "Väga paljud on öelnud, et ma sain oma lavahirmust võitu. Et enne ma ei oleks ette kujutanud, et ma suure publiku ees oleksin võimeline esinema, aga nüüd ma olen palju julgem, palju avatum. Nad saavad endale väga palju sõpru tegelikult. Üks asi on koolipinki koos nühkida, aga teine asi on sõna otseses mõttes läbi tule ja vee tulla. Ja lõppkokkuvõttes see annab igavesed mälestused," lausus Õun.

164-st Saaremaa gümnaasiumi 3. lennu õpilasest osaleb tänavusel revüüetendusel 90 Ja juhendajad loodavad et uue kooli uus traditioon on sündinud.