ADM bändikonkursi võitnud Onkel Jonkel avaldas lühialbumi

Tänavuse ADM bändikonkursi võitis Viljandi kultuuriakadeemia tudengite pungisugemetega indie-ansambel Onkel Jonkel lühialbumiga "Akadeemiline puhkus", mis on nüüd ka sotsiaalmeediaplatvormidel kuulatav.

Tänavusele ADM bändikonkursile saadeti 40 demo-lugu, millest jõudis finaalvooru kolme tugeva kollektiivi looming. Konkursi algataja ja eestvedaja Riho Pihelpuu sõnul oli selleaastase konkursi tase, lugude kvaliteet ja erinevate huvitavate projektide arv läbi aastate üks parimatest.

"Nii mitmedki lood, mis lõpuks finaali ei jõudnud, on kindlasti midagi, mida ma sooviks live'is kontserdil kuulata või oma Spotify playlist'i lisada. Meil jäi lõplikku valikusse kolm projekti, mis olid kõik väga erinevad ja võrdselt huvitavad ning eraldi võttes oleks igaüks neist võinud konkursi võita," kinnitas ta.

Žüriiliikmed Riho Pihelpuu, Hendrek Kraavi ja Kärt Kalamees valisid väga tugevate finalistide hulgast välja oma lemmiku – Onkel Jonkeli viiest laulust koosneva lühialbumi "Akadeemiline puhkus".

Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitest koosnevale indie-rokk bändile Onkel Jonkel ei ole see esimene tunnustus. Eelmisel aastal võitsid nad Virumaa Suvesaund 2022 konkursi palaga "Nostalgia" ning on varem esinenud nii Tallinn Music Weekil kui ka Tallinna vanalinnapäevadel.

Onkel Jonkeli kitarrist Ott-Mait Põldsepp ütles, et lühialbumil olevad lood on kolmeaastase protsessi tulemus. "Oleme selle aja jooksul kogenud palju head ja halba. Nii peegeldab iga lugu meie eludes mingit läbitud etappi," lausus ta.

Pihelpuu sõnul mängis valiku langetamisel suurt rolli emotsioon. "Muusikaliselt olid kõik palad huvitavad ja kvaliteetsed. Analüüsisime igat meile saadetud demo-lugu väga põhjalikult ja detailselt, kuid lõpliku valiku tegin siiski emotsiooni pealt, mille sain esimest korda võitja demo kuulates. Ilmas on hetkel palju ärevust, hirmu, kurbust ja muret. Onkel Jonkeli helikeel on särtsakas, energiline ja positiivne, just sellise bändi peol ma tahaksin hetkel olla," tõdes Pihelpuu.

Temaga nõustus ka Hendrek Kraavi, kelle sõnul on praegusel raskel ajal väga vaja head eestikeelset positiivset muusikat ehk rõõmsat ja ehedat pungilikku energiat, mida Onkel Jonkel kuulajatega jagab.

"Selliseid kollektiive pole Eestis praegu just ülearu palju, kes alles alustavad, aga on juba väga hea lugude kirjutamise oskuse ning selge ja läbimõeldud motivatsiooniga, sestap tunduski õige neile omalt poolt hoogu juurde anda," ütles Kraavi.

"Oleme väga tänulikud ADM-ile, et nad annavad muusikutele võimaluse oma loominguga kodulinnast kaugemale jõuda. Nüüd on koolist võetud akadeemilist puhkust vanematele hoopiski lihtsam seletada," ütles Onkel Jonkeli laulja Georg Eessaar.

Järgmine ADM bändikonkurss toimub 2023. aasta sügisel. Konkurss sai alguse 2009. aastal ADM-i juhi Riho Pihelpuu muusikaarmastusest ning tema soovist toetada Eesti muusikat ja panustada selle arengusse. Varasematel aastatel on bändikonkursi võitnud näiteks Elisabeth Tiffany Lepik, Kristjan Randalu ja Vaiko Eplik, Sander Mölder, Kelly Vask, Maris Pihlap, Oopus ja paljud teised praeguseks juba tuntud artistid.