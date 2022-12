Pühadeaegne lasteprogramm rõõmustab jõulufilmide ja -sarjadega

24.12 kell 9 "Pettson ja Findus. Maailma parimad jõulud". Pettson lubab Findusele, et sel aastal tulevad neil maailma parimad jõulud, kuid siis hakkab kõik kiiva kiskuma. Findus kardab, et jõulud tuleb üldse ära jätta ning hakkab omal käel abi otsima.

24.12. kell 15.30 "Teofrastus" räägib läbi kassi silmade loo vabadusest ja kaastundest, mis leiab aset 1980. aastate Eestis. Kass Teofrastus elab üksi Peedu rongijaamas, kui ühel päeval pakub kaastundlik rongisõitja talle enda juures kodu ja perekonda. Kuid hea elu maamajas ei kesta kaua. Pererahvas peab minema linna, kus ühel saatuslikul päeval satub Teofrastus tänavale. Kas ta leiab tagasitee õnneni?

24.12 kell 16.30 "Oksa-onu" on armas ja kaasahaarav jõululugu erakordsel teekonnal olevast muretust pereisast, kes üritab jõuda pühadeks koju. Animafilm põhineb Julia Donaldsoni kirjutatud ja Axel Scheffleri illustreeritud lasteraamatul.

25.12 kell 9 "Võluhotell". 12-aastane Hugo usub päkapikkudesse, aga kuna klassikaaslased teda sellepärast pilkavad, võtab ta nõuks suureks kasvada. Kui Hugo aga koos perega jõulureisile sõidab, leiab ta hotellist eest päkapikud ja üks päkapikuneiu palub temalt abi.

25.12. kell 16 "Jõulumuinasjutt". On jõulud ühes Rootsi linnas 1940. aastatel. Karl-Bertil Jonssoni tuleviku on ära määranud tema isa, suure kaubamaja omanik. Kui Karl-Bertil kohtab ühel hommikul Verat, endavanust vaest tüdrukut, kes elab koos väikse õega slummi orbudekodus, mõistab ta, et mõnel inimesel on elus vähem õnne kui tema perel. Inspireerituna Robin Hoodist, otsustab Karl-Bertil hakata "varastama rikastelt ja jagama vaestele". Oma töökohas postkontoris peidab ta rikaste inimeste jõulupakid. Jõuluõhtul läheb ta jõuluvanaks riietatuna linna peale ja suundub agulitesse vaestele jõulukinke jagama.

26.12 kell 9 "Kasperi ja Emma imelised jõulud". Kasper ja Emma ootavad jõule, aga kus on lumi? Emma otsustab jõuluvanale kirjutada. Ta tahab lund ja uut kelku, aga ka seda, et jõuluvana talle lõpuks külla tuleks! Näeme kahte sõpra advendiajal, kui nad õpivad, mis on jõulud ja millised on toredad pühadekombed.

26.12 kell 17.35 "Turbode jõulud põhjanabal". Turbod lähevad põhjanabale, et leida üles Jõuluvana kodu. Muidugi on ka Vanameister Vuss platsis ja teeb kõik, et nende retk vussi keerata.

26.12 kell 18 "Sipsik". Eesti lastekirjanduse üks armastatumaid kangelasi, kaltsunukk Sipsik, on saanud oma filmi, täis muusikat, seiklusi ja tõelisi tundeid. See on lugu väga erilisest ja üliarmsast elusast nukust ning õe ja venna armastusest, mis peab vastu ka kõige suurematele katsumustele. Eno Raua ja Edgar Valteri loodud vahva raamatutegelane, kellega tänaste laste emad-isad on suureks kasvanud, sümboliseerib lapsele omast siirust, uudishimu maailma vastu, vallatut meelt, kõikevõitvat sõprust ja universaalset armastust.

"Sipsik" Autor/allikas: Pressimaterjal

27.12. kell 17.45 "Mörr". Lugu hiirekesest, kes läheb metsa jalutama ja pähklit otsima. Ta kohtub oma teel kolme vaenlase - rebase, öökulli ja maoga, kes kõik tahavad teda ära süüa, ning hiireke peab ellujäämise nimel kavaluse appi võtma. Armas joonisfilm on sündinud Julia Donaldsoni muinasjutu ja Axel Scheffleri joonistuste ainetel, mis kandideeris ka Oscarile ja BAFTA-le.

28.12 kell 9 "Džungliässad lõunanabal". Väike pingviinimuna satub ookeani hulpima ja jõuab kodusest Antarktikast tuhandete kilomeetrite kaugusele päikeselisele liivarannale. Üks ematiiger otsustab munast kooruva pingviinipoja enda hoole alla võtta ja oma lihase pojana üles kasvatada.

28.12. kell 17.45 "Väike Mörr". Ühel tormisel ja tuulisel õhtul läheb Mörri poeg isa hoiatustest hoolimata vapralt metsa Suurt Paha Hiirt otsima. Ta kohtub oma teel mao, öökulli ja rebasega, aga kuulsast hiirest pole kusagil kippu ega kõppu. Tekib küsimus, kas selline hiir on üldse kunagi olemas olnud?

29.12. kell 13.50 "Kadunud prints". Djibi elu keerleb seitsme-aastase tütre Sofia ümber. Pühendunud üksikisal on saanud kombeks enne magama jäämist lapsele lugusid jutustada. Kui Sofia uinub, viib isa ta igal ööl Muinasjutumaale, väljamõeldud filmistuudiosse, kus nende erakordsed seiklused ärkavad ellu ning Djibi mängib neis kangelaslikku võluvat printsi. Viie aasta möödudes on Sofiast teismeline saamas ja isa lood ei paku talle enam huvi. Ta mõtleb välja omaenda lugusid, kus Djibi ei kehasta kangelast. Djibi roll päriselus ja Muinasjutumaal hakkab muutuma ning ta peab leidma viisi, kuidas igaveseks tütre elus, kujutluses ja lugudes kangelaseks jääda.

29.12 kell 16 "Lotte ja kuukivi saladus". Ühel ööl juhtub Leiutajatekülas midagi ootamatut - kaks salapärast tundmatut hiilivad külla ja otsivad läbi vana rännukoer Klausi kohvri. Klaus ja Lotte asuvad asja uurima. Peagi saab selgeks, et otsitakse taga kolme salapärast kuukivi, mille Klaus oma viimaselt matkalt mägedes leidis. Klaus ja Lotte otsustavad külastada Klausi rännukaaslasi, kelle kätte jäid kaks ülejäänud kivi. Varsti selgub, et leidub veel teisigi, kes ihaldavad endale kolme müstilist kuukivi.

"Lotte ja kuukivi saladus" Autor/allikas: Kaader filmist

29.12 kell 17.45 "Lohe Zog". Zog on väike lohe, kellel ei lähe koolis üldse hästi - tal ei õnnestu lennata, tuld pursata ega üldse midagi, mida lohed peaksid oskama. Ometi tahaks ta nii väga õpetajalt kiita saada.

30.12 kell 7.30 "Kunksmoor ja kapten Trumm". Keset tuulist merd oli pisike saar, kus elas ainult Kunksmoor. Oma saarel keetis Kunksmoor punasest vasest katlas nõiarohtusid, millega ta oskas ravida igasuguseid haigusi ja tõbesid. Ühel päeval sattus saarele kapten Trumm... Nukufilm Aino Perviku lasteraamatu ainetel.

30.12 kell 17.45 "Lohe Zog ja lendavad tohtrid". Lohe Zog, printsess Pärl ja söör Gustav tõusevad lendu! Lendavad tohtrid jõuavad nii aevastava lõvi kui ka päikesepõletuse saanud merineitsi juurde, kuid printsess Pärli teod ei ole tema kuningast onu jaoks vastuvõetavad, sest printsessid peaksid ju patjadel puhkama. Kui aga salapärane haigus kuninga enda maha murrab, peab printsess Pärl ka teda ravima.

31.12. kell 8.30 "Lumemees". Väike poiss ehitab õue lumemehe, kes ärkab ellu. Koos asutakse seiklusele, mis viib nad Põhjanabale jõuluvana juurde. Raymond Briggsi lasteraamatul tugineva animafilmi lavastas Diane Jackson.

31.12 kell 10.10 "Tigu ja vaal". Suur vaal naeris mõtte üle, et väike tigu võib teda kuidagi aidata. Ometi pidi ta tõdema, et ka kõige suurem ei saa teinekord ise hakkama ja võib vajada kellegi pisikese ning aeglase abi.

31.12 kell 16 "Lumekuninganna". Gerda ja Kay on kaks naabrilast, kes teineteisest väga hoolivad. Ühel talvepäeval röövib Lumekuninganna Kay ja viib jääpaleesse. Kõik usuvad, et Kay on surnud, aga Gerda asub oma sõpra otsima. Retk viib Gerda Flora õitsvatesse valdustesse, suvisesse lossi, röövlite juurde ja kauge Põhja lumisesse maailma.

"Lumekuninganna" Autor/allikas: Pressimaterjal

1.01 kell 8.30 "Lumemees ja lumekoer". Raymond Briggsi lasteraamatul tuginev animafilm on elav ja pealtnäha lihtsakoeline lugu lumemehe ning ta kaaslase seiklustest. Joonistused ja sellega harmoneeruv muusika on aga filmist teinud kõigi jõuluprogrammide pärli.

1.01 kell 9 "Supilinna salaselts". Armastatud lastekirjaniku Mika Keräneni ülipopulaarsetel lasteraamatutel põhinev kogupereseiklus, kus vanemad ja lapsed rollid ära vahetavad.

1.01. kell 16 "Kaunitar ja koletis". Elsa kõrtsmikust isa ei suuda kuidagi võlgadest välja rabelda. Kui uhke rüütel palub Elsa turniirile oma südamedaamiks, otsustab isa minna linna raha hankima. Elsa seevastu palub, et isa maksaks rendi ära ja tooks talle vaid ühe roosiõie. Roosi murdmisest saavad alguse dramaatilised sündmused: koletis ähvardab kõrtsmiku ära tappa. Pika palumise peale nõustub ta karistust muutma ja nõuab, et kõrtsmik saadaks koletise lossi selle, kes teda kodus esimesena tervitab. Elsa on kohe nõus päästma isa elu ja läheb koletise lossi. Esialgu tundub talle seal kõik hirmutav ja vastik, aga peagi saab ta koletisega sõbraks.

Jõulurõõmu toovad ka seikluslikud ja toredad sarjad, mis näitavad päkapikkude ja haldjate salaelu. Detsembri vältel tele-ekraanile jõudnud sarjad on nähtavad Lasteekraani lehel.

"Iidne leping"

Kogu perele mõeldud jõulumuinasjutus pannakse proovile haldjaneiu ning koolipoisi julgus ja sõprus. Taas on käes aeg, mil inimesed ja päkapikurahvas peavad ühendama jõud võitluses kurja jäänõia Iseliniga. Nende ainus relv Iselini vastu on leping, mis inimese osaluseta on kehtetu. Inimesest liitlane ei saa enam päkapikke aidata ja neil tuleb põgeneda. Päkapikud peavad leidma lepingu, aga et see jõustuks, tuleb leida ka inimene, kes neid näeb.

"Tinka jõulumuinaslugu"

Tinka päritolu on salapärane ja ulatub kaugetesse aegadesse, mil päkapikud abistasid oma võluväega inimesi. Kas päkapikkude maalt leiab abi, et need ajad tagasi tuua? Kauni ja maagilise jõulusarja kõik osad on alates 1. detsembrist Lasteekraanis - või vaata iga päev kuni 24. detsembrini ka ETV2-s. Maagilisele jõululainele viib sind aga imekaunis tunnuslaul, mida laulavad Nele-Liis Vaiksoo ja Rolf Roosalu.

"Tinka jõulumuinaslugu" Autor/allikas: Pressimaterjal

"Jõulutaadi suured saladused"

Pisematele jõulusõpradele rõõmupakkuv sari. Kuidas ikkagi jõuab jõuluvana üheainsa õhtu jooksul kõigi maailma laste juurde kinke jagama? Mitu põhjapõtra on tema saani ees ja mitu päkapikust abilist elab tema võlulossis kaugel lumises Põhjalas? Ja kas jõulutaat vahel puhkusel ka käib? Kõigile neile ja veel paljudele teistele küsimustele leiab vastuse sellest südamlikust lastesarjast, mis toob koju vahvaid laule ning mõnusa sooja jõulutuju.

"Jõulutöökoda"

Rohkelt ideid ja õpetusi pakkuv sari, milles Norra kunstik ja jutuvestja Øistein Kristiansen õpetab, kuidas ise jõulukinke, -kaarte ja -ehteid valmistada ning need oma käega leidlikult ja toredasti ära pakkida.

Lasteekraanist leiab jõulukuul ka kauneid jõulufilme, mis tele-eetrisse ei jõua.

"Unustatud jõulud"

Elise ärkab ühel hommikul imeliku tundega... selles päevas on midagi erilist, aga ta ei saa täpselt aru, mis. Ta proovib perele ja sõpradele seletada, et see päev on kõikidest teistest erinev, kuid see ei õnnestu. Elise läheb üksi imelisele retkele ja uute ning ootamatute sõpruste tõttu avastab ta jõulurõõmu. Nüüd on tema kord kindlustada, et kogu küla kogeb jõule, mida nad kunagi ei unusta.

"Kõik, mida soovin jõuludelt"

Kaugel põhjas läheb Lucia, jõuluvana tütar, rahvusvahelisse jõulukooli. Lucia tahab kunagi ise jõuluvanaks saada, aga tüdrukutele pole see lubatud. Et unistus täide viia ja ennast tõestada, peab ta lahendama (peaaegu) võimatu ülesande.

"Kõik, mida soovin jõuludelt 2: Talvekristall"

Üllas kuningas Talv tuleb külla jõulukooli, et panna käima suur kingimasin. Pidustuste ajal aga varastatakse võlukristall, mis masinat käimas hoiab ja varguses süüdistatakse Lucia parimat sõpra Oscarit. Lucia aga usaldab teda ja nad põgenevad koos, et leida üles tõeline varas ja võlukristall ning tõestada Oscari süütust ja teha kõik selleks, et jõulukingid ikkagi valmiksid.