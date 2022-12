Arheoloog: Soontagana maalinn oli võrdne Viljandi linnusega

Põhja-Pärnumaa suures Avaste soos asub 1000 sammu pikk ja 500 sammu lai Soontagana soosaar. Arheoloog Ain Mäesalu rääkis saatesarjas "Eesti imelised maamärgid", et kuigi tänapäeval on soosaar lage ala, siis muistse vabadusvõitluse ajal oli see üks eestlaste olulisemaid kohti.