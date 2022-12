Alika Milova läbis "Pealtnägija" testis õpetajatelt nõutud eesti keele tasemeeksami

Eelmisel nädalal võttis riigikogu vastu seaduse ja haridusminister kinnitas konkreetse ajakava eestikeelsele õppele üleminekuks. See tähendab, et 2024. aasta septembriks peab üle 2000 venekeelse õpetaja sooritama C1 taseme eesti keele eksami. See on kõrgeim tase, mida teise emakeelega inimeselt nõuda saab ja kuulu järgi ei suuda seda tihti sooritada isegi sünnipärased eestlased. "Pealtnägija" kaasautor, Narvas sündinud laulja Alika Milova võttis kaasa testgrupi ning läks kurikuulsale eksamile.

"Õpetaja peab olema eeskujuks ja see keelekasutus peab olema nii-öelda õpetlik. Õpilased võtavad ju selle taseme, mis õpetaja neile ette annab. Kui õpetaja keelekasutus on väga primitiivne, siis õpilaste õppimisvõimalus ka on kesisem. Õpetaja keeletase peab olema kõrge," rääkis haridusminister Tõnis Lukas.

Sillamäelt pärit Uljana Kuzmina on teemaga seotud mitut pidi. Ühelt poolt töötab ta kanalis ETV+ ajakirjanikuna, teisalt on tema ema õpetaja. Uljana sõnul valmistuvad paljud vene emakeelega õpetajad eesootavaks eksamiks, aga märkimisväärne osa on valmis pigem tööst loobuma kui lähevad eksamile.

"Mul on kahju, kui sellist trotsi on Eesti riigis 30 aastat pärast taasiseseisvumist, sest ma ütlen veel, keelenõuded kõigile õpetajatele on olnud üle 20 aasta. See on teada olnud ja on väga-väga halb, et endale sugereeriti, et Eesti riigis ei ole eesti keelt vaja," sõnas Tõnis Lukas. "Nüüd äkki alustades küpses eas on võib-olla tõesti raske, aga ma kutsun üles järgima neid tuhandeid, kes nüüd juba sel sügisel on end kursustele kirja pandud."

Testgrupiga eksamile

Alika Milova võttis endaga eksamile kaasa ajakirjanik Uljana Kuzmina, kes õppis kuni gümnaasiumini vene keeles, praegu töötab eesti-vene kollektiivis ja õpib magistrantuuris eesti keeles. "Riigieksamid 12. klassis ma sooritasin väga hästi, teadsin teooriat, aga ei rääkinud midagi," jagas Kuzmina.

Muusik artistinimega Estoni Kohver peaks eesti keele peensusi eriti hästi tundma, sest seab riime bändis 5miinust.

Kolmas katsealune on 19-aastane Lomely Mäe, esimese kursuse tudeng, kes sooritas alles pool aastat tagasi eesti keele riigieksami.

Alika ise õppis põhikoolis ehk viiendast üheksanda klassini eesti-, aga ülejäänud aja vene keeles.

"Pealtnägija" erisaade 21. detsembril Autor/allikas: ERR

Kõigis Euroopa riikides on keeleoskuse tasemed jagatud põhimõtteliselt ühetaoliselt. On kolm peamist kategooriat: A – algeline, B – iseseisev ja C – vaba keelekasutus. Need kolm jaotuvad omakorda kokku kuueks kitsamaks alates A1-st ja lõpetades C2-ga. Seejuures C2 tähistab emakeele tasemel keeleoskust, mida eraldi ei mõõdeta. Mis tähendab, et C1, mida hakatakse nõudma kõigilt õpetajatelt, on üldse kõrgeim tase, mida kontrollida saab.

Ametlik statistika näitab, et mida kõrgem tase, seda vähem edukaid sooritajaid. 2022. aasta esimese üheksa kuu jooksul tegi tasemeeksami kokku 4007 inimest ja kui A2 tasemel sooritas edukalt 82 protsenti, siis edasi kukkus see arv üsna järsult ning C1 taseme sooritas vaid 33 protsenti.

Kokkuvõttes läbisid Alika testgrupi osalised eksami suulise osa kõik edukalt, muus osas oli pilt kirjum. Kuulamise seitsmest küsimusest vastas kõik õigesti Estoni Kohver, Uljana ja Lomely kuus ning mina Alika neli. Lugemisosa 12 küsimusest läks Estonil täppi 11, Uljanal kümme, Alikal kaheksa ja Lomelyl neli.