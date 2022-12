Loomaaed hakkas ilutulestiku kõrgaja eel šimpansitele rahusteid andma

"Nädal aega tagasi hakkasime šimpansitele rahusteid andma," tunnistas Maran, lisades, et rahustite manustamine võib samuti keeruliseks osutuda. "Me proovime mingisugust teise tugeva maitsega toitu anda, mis talle meeldib, et see rahusti mõru maitse ära peidaks," rääkis ta manustamisprotsessist. "Mõnikord õnnestub, mõnikord ei õnnestu."

"Selle aasta alguses oli šimpansite toitumine täiesti paigast ära, sest nad olid lihtsalt stressis. Nende tajud on palju tundlikumad," lisas ta.

"Mul on hea meel, et Tallinnas ülelinnalisi ametlikke ilutulestikke ei tehta, nagu paljudes teistes Eesti linnades, aga on ikkagi inimesi, kes tahavad eraalgatuslikult ilutulestikku lasta," nentis Maran, et ilutulestiku laskmise probleem on endiselt aktuaalne teema.

"Võib-olla võiksime seda ikkagi teistmoodi teha," viitas ta aastavahetuse tähistamisele. "Äkki oleks mõttekam raha hoopis kuhugi annetada?"

Lisaks demonstreeris Maran stuudios pilti, mille šimpansid värvikriitidega joonistasid. "Neile meeldib joonistada ja see näitab ka seda, kui sarnaselt intelligentsed nad inimesega on."