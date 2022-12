TTK professor talveriietusest: sisemine kiht on kõige tähtsam

"Kolm kihti on optimaalne - või siis lisaks veel üks kiht vastavalt ilmastikule," soovitas Traumann pigem kolmekihilist riietumist. "Sisemine kiht on kõige tähtsam."

"Kihtide vahel peaksid olema õhuvahed, mis annavad soojatunde," jätkas ta. "Ehk esimene sisemine kiht väljutab niiskuse, teine kiht on soojusisolatsioon ja kolmas peab kaitsma ilmastiku eest."

Traumann rääkis, et inimesed soovivad riietuda mugavalt ning seetõttu mõeldakse riiete valimisel tihtipeale naturaalsetele kiududele. "Meestele meeldivad väga puuvillased särgid," tõi ta näite. "Aga kui me higistame / .../ siis üsna kiirelt on meil puuvillane särk märg ja kui see on meie esimene sisemine riietuskiht, siis see tekitab külmetust ja külma tunnet üsna pea."

"Sünteetilistest kiududest on kõige paremad polüester, polüamiid, polüpropüleen," soovitas Traumann ning lisas, et ka vill on väga hea looduslik materjal, mis sooja hoiab.