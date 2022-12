Jupiteri jõulukavas on nii välis- kui ka kodumaiseid filme

Hetkel on Jupiteri kanalil vaadatav auhinnatud Prantsuse näitekirjaniku Florian Zelleri režissööridebüüt "Isa". Voogedastusplatvormi peatoimetaja Richard Erik Järvi sõnas, et film näitab vaatajale, kuidas dementne inimene käitub ning kuidas dementsus inimest mõjutab. Filmi peaosas on Anthony Hopkins.

Kohe pärast jõule kostitab alates 26. detsembrist Jupiter vaatajaid musta huumoriga Taani märulikomöödiaga "Õigluse ratsanikud". "See ei ole John Wicki moodi fatastiline action-film, vaid alternatiivne film, kus must huumor on läbiv joon. Kohati ka karmikoeline psühholoogiline draama," lausus Järvi.

1. jaanuaril jõuab vaatajateni aga Jaapani väärtfilm "Drive My Car", mis pärjatud ka parima võõrkeelse filmi Oscariga. "Selle tegevus toimub Jaapani linnas, kus üks kuulus näitleja-lavastaja saab omale uue töö," rääkis Järvi filmist. "Ta on hiljuti kaotanud ka oma naise."

Samuti leiab midagi sobivat jõuluaegseks filmimaratoniks pisut vanemate Eesti filmide seast. "Eesti film "Vehkleja" sobib lumisesse olustikku hästi ning on Märt Avandi üks parimaid rollisooritusi. Filmis näeme kuidas Haapsalusse jõudev endine Nõukogude Liidu vehkleja hakkab lastele vehkelmist õpetama, kuigi ta seda teha ei tohiks," kommenteeris Järvi.