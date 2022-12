Muusik Fred Rõigas beatbox'i õpetamisest: see aitab kaasa laste kõne arengule

"Modernset beatbox'i on tehtud peaaegu 40 aastat. 1983. aastal astusid esimesed beatbox'ijad Manhattani talendi-show'l üles. Raske on öelda, kes nendest esimene oli - kolm beatbox'ijat nimetavad end esimesteks," tutvustas Rõigas, kust beatbox maailmale tuntuks sai.

Rõigas sõnas raadiosaates, et on 3-7-aastastele lastele lasteaias õpetanud beatbox'i viimased poolteist aastat. Ta lisas, et laste muusikatunnetus muutub kindlasti paremaks, kui nad beatbox'i õpivad. "Nende loovus on ka hästi lahti läinud," lausus ta. "Nad teavad neid tähestiku elemente, millega saab beatbox'i teha ning nad panevad ise rütme kokku."

"Meil on majas ka logopeed, kellega ma koostööd teen. See on aidanud väga palju kaasa laste kõne arengule - nende diktsioon on läinud palju paremaks," rääkis ta teisestki positiivsest küljest, mida beatbox lastele õpetab.

"Ma olen ka õpetanud seda koolinoortele ning täiskasvanuetele ja muusikaõpetajatele koolitusi teinud. Ma loodan, et see on jõundud ka koolidesse," rääkis ta.

"Ma kasutan beatbox'i eelkõige kui trummikomplekti jäljendamist," ütles Rõigas. "Lisaks on noodipildi all silbid ja tähed, millega beatbox'i teha ning seal on ka QR-kood, mis viib YouTube'i õppevideo peale, kus saab koos minuga sama rütmi harjutada, mis raamat parasjagu näitab," kirjeldas ta, kuidas tema õpik "Õpime beatboxi" üles ehitatud on.