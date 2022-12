Tallinna loomaia loomade kuraator: võib-olla tuleb laisikule kaaslane

Tallinna loomaia loomade kuraator Jelena Semjonova tutvustas "Ringvaates", kuidas laisik nimega Tupsik on enda uue elukoha Tallinna loomaaias omaks võtnud ning sõnas ka, et võib-olla saab laisik tulevikus endale liigikaaslase.

Kui laiskloom Tupsik juulikuus Tallinna loomaaeda kolis, iseloomustati teda nimele kohaselt kui rahulikku ja laiska looma. Tänaseks tundub, et laisik on enda uue elukohaga ära harjunud.

Tallinna loomaia loomade kuraator Jelena Semjonova rääkis, et Tupsik on enda uue nime omaks võtnud. "Ta reageerib ainult meie inimestele," viitas ta töötajatele, kes Tupsikut nimepidi sööma kutsuvad.

Tupsik jagab oma eluaset loomaaias valgetups-marmosettidega. Semjonova lausus, et loomad on teineteist heaks kiitnud, ent laisiku elu kulgeb hoopis teises rütmis kui valgetups-marmosettide oma, kes on palju energilisemad ja aktiivsemad.

"Me ootame," vastas Semjonova küsimusele, kas Tupsik saab endale kunagi ka liigikaaslase. "Võib-olla tuleb suveks Tupsiku juurde kaaslane."