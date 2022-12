Triin Lellep avaldas uue jõululaulu, kus kõlab ka hiina keel

Laulja Triin Lellep esitles oma uhiuut jõululaulu duos hiinlanna Qiqi Shiga. "Kui Brasiilia produtsent Ricardo Guarilha pakkus mulle seda laulu ja ma kuulsin tulevase duetipartneri eksootilist häält, ei kahelnud ma kordagi," tutvustas Lellep. "Sellest sündis eriline ja südamlik Eesti-Hiina muusikaliit, mis soojendab hinge."

Shi on Hiina kandle (guzhengi) mängija, kes on Eestis juba viis aastat elanud. Kuigi jõulud on Hiinas uus traditsioon, siis on Lellepi sõnul tähistanud Shi pere jõule kogu elu. Ainult, et tema jõulupuu tipus pole täht, vaid pandakaru.

Nii Lellep kui ka Shi kirjutasid uuele singlile sõnad omas emakeeles ise. Klaveril mängib Merike Susi.