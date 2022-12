Kendrick Lamari uues muusikavideos teeb kaasa näitleja Helen Mirren

Kendrick Lamari uues muusikavideos "Count Me Out" saab näha näitlejat Helen Mirreni, kes mängib Lamari terapeuti.

Tänavu mais ilmus Lamaril viies stuudioalbum "Mr. Morale & The Big Steppers", millelt pärineb ka videosingel "Count Me Out". Tegemist on Lamari viienda singliga uuelt albumilt.

Loo "Count Me Out" sõnad kirjutas Lamar koos Dacoury Dahi Natche'i, Jason Kevin Poundsi, Mark Anthony Spearsi ja Sam Dew'iga ning värske muusikavideo lavastas Lamar koostöös Dave Freega.