Pea 50 aastat trammijuhtidena töötanud abielupaar: see peab olema kutsumus

Saates "Hommik Anuga" olid külas Udo ja Ede Reinaru, kes on mõlemad pea 50 aastat trammijuhina töötanud. Nad kinnitas koos, et trammijuhi ameti vastu peab huvi olema, sest kogemused ja vilumused tulevad aastatega.

49 aastat trammijuhina töötanud Udo Reinaru meenutas, et 40 aastat tagasi oli autojuhtidel hoopis teine suhtumine. "Nad austasid trammi ja arvestasid sellega, aga nüüd sellist asja ei ole," selgitas ta ja mainis, et tramm annab enamasti autole järgi. "Muidu oleks kogu aeg avarii avarii otsa."

"See peab kutsumus olema, võib ju olla, et tuled teed lihtsalt oma tööpäev ära, aga peab olema see, et sa tahad seda tööd teha ja sul on huvi selle vastu ning sa pead ka natukene trammi tundma," tõdes Udo Reinaru ja lisas, et ka peab olema ka mõistust, tarkust ja kogemust. "Kogemused tulevad iga aasta juurde ja juurde."

Ede Reinaru kinnitas, et kui trammiga mõni probleem on, siis küsib ta oma abikaasa käest. "Tema on nii tark poiss, kes saab kõigega hakkama," sõnas ta ja lisas, et tema on trammijuhina töötanud 47 aastat. "Ei jää oma abikaasale palju alla, vanuse poolest on meil ainult 27 päeva vahet."

Kõigi neid, kes kaugelt trammi suunas jooksma hakkavad, aga ära oodata ei saa. "Graafik ajab nii takka, kui sa ootad, et inimene saab peale ja jääd ühe foori taga kauemaks, siis jääd kohe graafikust maha ja see on ohtlik," mainis Ede Reinaru ja lisas, et siis tuleb hakata kiiremini sõitma ning see ongi ohtlik. "Õnnetused juhtuvad alati kiiruse tõttu."

Kuigi Ede on trammijuht olnud pea 50 aastat, siis ei ole tal samas autojuhilube. "Eks ma olen plaaninud teha, aga kogu aeg on autojuht olemas ja on jäänud tegemata, nüüd vist on juba liiga hilja," ütles ta ja lisas, et trammiga on võrreldes autoga väga lihtne sõita.