Birgit Õigemeel: oluline on, et inimesed saaksid olla jõulude ajal terved ja perega koos

Birgit Õigemeele jõulusoov on see, et inimesed oleksid terved. "Ma näen viimasel ajal seda, et on väga palju haiguseid," ütles ta ja lisas, et oluline on see, et inimesed saaksid olla jõulude ajal terved ja perega koos.

Uku Suviste lisas, et viimane aasta on olnud selline, et väga palju sellistele soovidele pole mõelnud, mida tahaks endale saada. "Nii palju sooviks, et maailmas olukord rahuneks, viirused vaibuksid ja nii edasi," sõnas ta ja mainis, et oma perega tegid nad tänavu kokkuleppe, et kingivad üksteisele raamatuid. "Ma ise jäin sellise raamatu juurde, mis puudutab harjumusi, sest on harjumusi, milles tahaks paremaks saada."

Õigemeel kinnitas seepeale, et temal on ka üks harjumus: talle meeldivad väga kartulikrõpsud. "Muidu ma pean nii enda kui ka laste puhul väga tervislikust toitumisest lugu, aga ma olen kartulikrõpsudest täiesti sõltuvuses, see on kohutavalt halb harjumus, sest see on minu jaoks piin, kui ma iga päev natukene kartulikrõpse ei saa."