Robert Linna: Rock Hotel on olnud minu jaoks bändi stiilinäide

Robert Linna tõdes, et Rock Hoteli lood on värsked ka 40 aastat hiljem. "Kui on tahtejõudu, innukust ja energiat, see on kõik nendes lugudes olemas," mainis ta ja lisas, et päris mitu aastat tema elust oli Rock Hotel ainus bänd, mida ta teadis. "Ma viitan oma elu esimestele aastatele ning just sellest olen mina saanud endale teadmise bändist kui sellisest, et sul on kitarr, bass, trummid, liikmed on just sellised, nad peavadki sellised olema ning sellist muusikat mängima, ma olen harjunud sellega ning Rock Hotel on mõnes mõttes olnudki nagu stiilinäide."

"See kontsert on kummardus tervele bändile ning eelkõige nendele lugudele, ega me rahvast alt ei vea, teeme neid lugusid nii, nagu peab, aga natukene ka oma võtmas," ütles Robert Linna ja lisas, et need on tegelikult kõik ka geniaalselt aranžeeritud lood. "Kuna Rock Hotel lõpetas nüüd kevadel tegevuse, siis ma arvan, et ma kõnelen nii enda kui ka televaatajate eest, et me lihtsalt pole nõus sellega, see muusika peab kõlama."

Ott Lepland mainis, et Rock Hoteli looming on ka vokaalselt nõudlik. "Need originaalhelistikud, kus need lood on esitatud, seal peab ikkagi pingutama, et need lood üldse ära laulda," ütles ta ja mainis, et nad katsuvad Rock Hoteliga sammu pidada. "Meil polegi eesmärk olla nendega samal tasemel või samaväärne, me pigem avaldame neile austust."