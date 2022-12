Euroraadio jõulumuusikapäeval kõlab Klassikaraadios kümme tundi pühademuusikat

Jõulumuusikapäev (Euroradio Christmas Music Day) on Euroraadio üks populaarsemaid ühisprojekte, millest saab osa üle kümne miljoni kuulaja kogu maailmast. Viimasel advendipühal vahendatakse igal täistunnil kontsert maailma erinevaist paigust, jõulusäras kontserdisaalidest ja kirikutest.

Tänavune jõulumuusikapäeva on järjekorras juba 28. ja sel aastal on kavas kokku 15 kontserti. Neist üheksa jõuab Klassikaraadio kuulajateni 18. detsembril, ülejäänud aga aasta kahel viimasel nädalal. Klassikaraadio stuudios juhib rahvusvahelist otseülekannete maratoni Ivo Heinloo, helipuldis on Kaisa Jõhvik.

Jõulumuusikapäeva kava

Kell 12 Kataloonia

Bach Collegium Barcelona, Enric Granados Auditoriumi kammerkoor ja sopran Maria Espada esitavad Händeli ja Bachi kantaate.

Kell 13 Praha

Esinevad Praha Raadio sümfooniaorkester ja lastekoor ning harfimängijad Lydia Härtelová ja Martin Sadílek.



Kell 14 Kopenhaagen

Taani Rahvuslik Vokaalansambel ja Kopenhaageni Kuninglik Poistekoor esitavad Briti heliloojate muusikat, sealhulgas Benjamin Brittteni 19-aastase tudengina kirjutatud koorilaulu "A Boy Was Born".

Kell 15 Helsingi

Sopran Helena Juntuneni ja koori Grex Musixus jõulukontsert Kallio kirikust. Kavas on nii uuemad kui vanemad jõululaulud.

Kell 16 Frankfurt

Frankfurdi raadio sümfooniaorkestri kontsert kannab nime "Jõulud üle maailma". See on meeleolukas koguperekontsert, milles sukeldutakse populaarse klassika maailma.

Kell 17 Viin

Püha Elisabeti Kirikus esineb Viini Kammerkoor. Kavas Brahms, Bruckner, Cornelius, Berg ja traditsioonilised jõululaulud.

Kell 19 Göteborg

Vanamuusikaansambel Göteborg Baroque esineb Rootsi Raadio jõulukontserdil. Otseülekanne Göteborgi Christinae kirikust.

Kell 20 Utrecht

Amsterdam Sinfonietta keskendub oma jõulukontserdil Neitsi Maarjale. Erikülalisena teeb kaasa Rootsi trombonist Håkan Hardenberger. Kontserdi kava keskmes on Bachi kantaat "Jauchzet Gott in allen Landen".

Kell 21 Pariis

Bachi jõuluoratooriumi esitavad Prantsuse Raadio koor ja Prantsuse Rahvusorkester. Kontsert toimub Pariisis, Prantsuse Raadio kontserdisaalis.