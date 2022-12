Võru Gümnaasiumi õppejuht koolikassist: kõik, kes tema ümber liiguvad, kohe leebuvad

Võru Gümnaasiumis on personalinimekirjas ka kass Johannes II. Varjupaigast pärit kiisu tunneb end endisesse mõisahäärberisse rajatud riigigümnaasiumis väga koduselt ja on kõigi lemmik. Kooli õppejuht tõdes, et kassiga saabub kooli mõnus aura ja kõik, kes tema ümber liiguvad, kohe kuidagi ka leebuvad.

Kooli kass on kantud kooli kodulehel ka töötajate nimekirja pärast matemaatika- ja enne füüsikaõpetajat. Lisaks ehib Johannese käpajälg koolipitsati kõrval õpilastele mõeldud tänukirju ning tema nime all ilmus Õpetajate Lehes igakuine arvamuslugu.

"Sul on halb tuju ja siis tuleb see armas puhvis kiisukene sulle vastu ja tuju läheb palju paremaks," tunnistas "Ringvaatele" 11. klassi õpilane Nora Peri. "Kui sa teistele räägid, siis keegi alguses ei usu, et sul on koolis kass."

Johannes on koolis olnud juba seitse aastat. Lugu sai alguse aprillinaljast, kus lubati tööle võtta koolikass, et pakkuda pedagoogidele ja õpilastele teraapilist tuge. Mõttel oli jumet.

"Me hakkasime rääkima koolides olevatest loomadest. Mäletan, et isegi oli üks madu, mis tuli ühe kooli puhul välja ja hakkasime mõtlema, et kas võiks meil ka olla keegi selline karvane või suleline ning jõudsime kassini," rääkis õppejuht Annely Hindrikson.

Pärast seda jõudiski kooli ühe õpetaja kass Johannes I ehk Liisu, kes teenis Võru gümnaasiumis seni, kuni see 2020. aastal aasta kooli tiitli pälvis. "Ta oli siis veel juures, kui selle tiitli vastu võtsime ja mõniaeg hiljem ta lahkus taevastele jahimaadele

"Õige pea võttiski maskotirolli üle Eston ehk Johannes II, kes ilmub kooli ainult pidulikel puhkudel, nagu kooli sünnipäeval, õppeaasta ava- ja lõpuaktusel. "Selline mõnus aura saabub koos temaga," kirjeldas Hindrikson. "Kõik, kes ümber liiguvad, kuidagi leebuvad."