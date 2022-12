Joel Remmel jalgpalli MMi kommenteerimisest: see kuu aega on olnud elumuutev

Tänavuse jalgpalli MM-i mänge on sporditoimetajate kõrval kommenteerimas ka pianist Joel Remmel, kes tunnistas, et kuigi ta end väga emotsionaalseks inimeseks ei pea, siis kommentaatorite boksis tekib täiesti teistsugune vibe ja vabanemine. Viimased kuu aega on seni olnud tema jaoks tõesti elumuutvad, tunnistas ta.

Remmel rääkis, et on nüüdseks jalgpalli kommenteerinud tegelikult juba kaheksa aastat ja see sai alguse sellest samast majast, kui ERR-i spordiportaal hakkas ülekandeid tegema ja tema sõbranna talle seal võimalust mängu kommenteerida pakkus.

"Ma ei kahelnudki, aga esimesed mängud olid muidugi täiesti kohutavad ja nüüd siis kaheksa aastat olen oma aja ära oodanud ja õnnestunud pääseda ka n-ö päris suure asja juurde."

Ta ütles, et ERR-i sporditoimetajatest on näiteks Kristjan Kalkun andnud talle enne suuri mänge rahustavaid näpunäiteid". Aga mitte midagi sellist, et "tee täpselt niimoodi". Ikkagi oma stiil on kuidagi siiski välja kujunenud."

Remmel ütles, et ennast väga emotsionaalseks inimeseks ei pea. "Pigem üritan hoida ennast vaos, käituda kombekalt. Aga seal boksis tekib kuidagi täiesti teistugune vibe. Unustad ära, et kümned tuhanded inimesed seda kõike jälgivad ja kuulavad ning tõenäoliselt näevad hiljem ka videot."

Samas tunnistas ta, et selline vabanemine, see peab igatahes tekkima.

"Sa pead seda emotsiooni välja andma. /---/ Kuna jalgpall on nii põnev ja atraktiivne mäng, siis eriti sellised pöördelised, murrangulised hetked, nagu Horvaatia viigivärav Brasiilia vastu, see juba iseenesest nii uskumatu olukord, et ise ka vaatad ja imestad."

Remmel sõnas, et on väga tänulik oma abikaasale, kes on kogu trallile vastu pidanud. "Ta ütles ka, et ta ei ole näinud, et ma oleks millekski nii põhjalikult valmistunud kui kommenteerimiseks ja see kuu aega on tõesti senimaani olnud elumuutev."

Ise on Remmel mitukümmend aastat olnud Itaalia toetaja, aga finaalmängus hoiab pöialt Argentiinale. "Messi jaoks oleks see tore lõppakord, kuna ta kavatseb koondisemängud lõpetada. Mbappé tulevik on ees ja ma usun, et ta võib selle tiitli saada kas nelja või kaheksa aasta pärast."