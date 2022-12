Galerii: "Pealtnägija" saab uued reporterid

"Juhuslikult läks nii, et sel korral on kõik saatejuhid muusikud," kommenteeris "Pealtnägija" kauaaegne saatejuht Mihkel Kärmas, lisades, et saatemeeskond on omakeskis naljateldes projekti nimeks pannud "Muusikud päästavad maailma". "Kõik kolm on võtnud ühiskonna jaoks olulise või aktuaalse teema," jätkas ta.

Kärmas tutvustas, et kõik erisaate reporterid esindavad omaette põlvkondasid. "Kusjuures teeb Ivo Linna ajakirjanikudebüüdi 73-aastaselt," muigas ta.

"Ivo Linna räägib lastekodulastest, kes saavad hooldusperedesse. Eestis on umbes 800 last lastekodus ja aastas umbes 40 last paigutatakse hooldusperedesse ajutise hoole alla, sest bioloogilistelt vanematelt on võetud ajutiselt õigused ära. Linna kohtub kahe perega," kommenteeris Kärmas teemat, mida Linna käsitlema asub.

Eeva Talsi lahkab aga "Pealtnägija" jõulueelses saates vaimsese tervisese teemat. "See on hästi aktuaalne teema, sest pea iga päev või üle päeva tuleb lagedale mõni inimene, kes räägib oma vaimse tervise muredest," tõdes Kärmas. Talsil õnnestus minna töövarjuks Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriaosakonda. "Tehakse reportaaži, mida ta seal näeb ja kuidas see teema ka teda ennast puudutab," lisas ta.

Alika Milova viib saates samuti ühe osaluseksperimendi läbi, mis on seotud alushariduse üleminekuga eesti keelele. "Venekeelsed õpetajad peavad hakkama eesti keeles õpetama lähemate aastate jooksul, mis tähendab, et Vene pedagoogid peavad sooritama eesti keele C1-taseme eksami," ütles Kärmas. Milova läheb eksamit koos neljaliikmelise testrühmaga tegema. "Väidetakse, et isegi eesti keelt emakeelena rääkivad inimesed jäävad seal hätta."

"Pealtnägija" erisaade on eetris kolmapäeval, 21. detsembril kell 20.05.