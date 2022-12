Projekti "Jõulukaardid hooldekodudele" eestvedaja: see teeb südame soojaks

"Mõtlesin, et teeks sugulastele jõulukaarte," meenutas Norma, millest "Jõulukaardid hooldekodudele" alguse sai. "Millegipärast läks mu mõte vanaisale, kes elas oma viimased aastad hooldekodus," sõnas Norma, kes talle üle-eestiliseks jõulukaartide aktsiooniks inspiratsiooni andis.

Esialgu postitas Norma üleskutse sotsiaalmeediasse, kus see levima hakkas. "Eelmine aasta lisasime nimekirja ka hoolekandeteenuse asutused, sotsiaalkeskused ja kodutute varjupaigad, kuna tahtjaid oli nii palju ja nende peale tavaliselt eriti ei mõelda jõulude ajal," lausus ta.

"See on küll lihtne asi, aga kui keegi on ise kaardi teinud, siis ta on näinud selle tegemiseks ka vaeva - see teeb südame soojaks," põhjendas Norma. Kaarte teevad kõik vabatahtlikud, kes soovi üles näitavad. "Nad jaotatakse laiali - võimalusel nende soovitud asutuse alla ning hiljem saadavad vabatahtlikud kaardid ise postiga kohale."

"Ma tegin esimesel aastal ise 120 tükki," ütles Norma, kes aktsiooni esimesel aastal ise kõik kaardid valmis meisterdas. "Sel aastal on kokku 16 641 kaarti," rääkis ta tänavusest hiiglaslikust kaardikogumist.

Norma lisas, et sel aastal ei ole enam võimalik vabatahtliku kaardimeisterdajana projektist osa võtta, kuid tuleval aastal on registreerimine taas avatud.