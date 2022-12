Eesti Laulu poolfinalist Sissi: ma ei proovi näidata mitte midagi muud kui ausat emotsiooni

Eesti Laulu poolfinalist Sissi (Sissi Nylia Benita) tunnistas "Terevisioonis", et laval olemine ja lugude esitamine on tema jaoks lihtsam, kui muusikavideode filmimine. Samuti rääkis laulja, mida eelnevad Eesti Laulud talle õpetanud on.

"Video tegemise protsess on selles mõttes raskem, et see on pikaajalisem, sa arvestad paljude erinevate inimestega ning nendega peab meeletult hea koostöö olema," vastas Sissi küsimusele, kumb on temale kui kogenud artistile keerulisem, kas muusikavideo tegemine või loo esitamine. "Videos sa pead ka natuke näitlema ja mõtlema miljonile erinevale asjale. Laval olemine on mulle hästi kodune. Lava on mu jaoks üks rahulikumaid kohti maailmas."

Sissi sõnas, et tänu eelnevatele Eesti Lauludele on ta lihvinud endas meeskonna juhtimisostust. Nüüd tunneb ta, et oskab stilistidele, produtsentidele ja lavakujundajatele oma visiooni paremini edasi anda. "Seda ma olen õppinud ja tegelikult õpin siiani," teatas ta. "Enda visiooni peab uskuma, et seda üldse teistele edastada."

"Ma ei proovi näidata mitte midagi muud, kui ausat emotsiooni, mis selle lauluga kaasneb," tõdes laulja, kuidas ta oma võistlusloo ("Lighthouse") esitusega poolfinaalis teistest eristuda püüab. "Tahaks loota, et teist minusugust ei ole seal."