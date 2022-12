Eesti Laulu poolfinalist Andreas: ma ei ole üksinda laval

"See lugu sündis Rootsis laulukirjutajate laagris," kommenteeris Poom "Terevisioonis" oma Eesti Laulu võistluslugu "Why Do You Love Me". "Sattusin ühte tuppa norralase, soomlase ja ameeriklasega. Hästi lahe seltskond oli koos."

"Tavaliselt on artist see, kellele jääb lõppsõna," tõdes Poom, kuidas grupis laulukirjutamine toimub. Oma neljases kollektiivis oli Poom artistiks. "Mul oli juba idee olemas - selgitasin neile, et tahaksin kirjutada sõprusest, sest mul oli selline tunne, et ma ei vääri osasid enda sõprsussuhteid," kirjeldas ta loo sõnumit, mis põhineb isiklikul kogemusel.

"Vahepeal on teistega lihtsam ja vahepeal, päeva lõpuks, võib juhtuda, et ei tekigi teistega koos laulu," rääkis Poom teistega koos lugude kirjutamise plussidest ja miinustest.

"Ma ei ole üksinda laval," vastas Poom küsimusele, kuidas ta plaanib Eesti Laulul oma ballaadiga eristuda. "Videos oli tantsija ja laval võib ka oodata midagi liikuvamat."