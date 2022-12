Martna lapsed küpsetasid koos piparkooke

Jõulud tulevad aina lähemale ja see tähendab ka piparkookide küpsetamist. Läänemaal Martnas on viimased viis aastat korraldatud piparkoogiööd, kus kohalikud lapsed täiskasvanute abiga ühiselt neid vürtsiküpsiseid valmistavad.

Piparkookide tegemine algab taina rullimisest. Kes tahab õhukesi piparkooke, peab rullima kauem. "Rullimise teeb alati keeruliseks just jõu kasutamine," ütles Lily.

Pärast rullimist vormiti tainast piparkoogid, mis rändasid seejärel plaadi peal ahju. Siis tuleb hoolega jälgida, et koogid kõrbema ei lähe.

Arturi kinnitusel on isetehtud piparkoogid maitsvamad kui poest ostetud. "Paremaks teeb see, et sa oled ise need teinud ja see tunne, et see on oma tehtud, mitte poest ostetud," ütles ta.

Pärast piparkookide ahjust välja võtmist ei ole töö läbi. Need tuleb veel glasuuriga kaunistada.

Piparkoogiööd korraldav Martna kogudus sai idee aastate eest Harju-Risti koguduselt.

Neljapäeva õhtul küpsetatud kraamiga on neil pühade ajal kindel plaan.

"Pühapäeval on meil koguduse jõululõuna, siis jagame osa nendest pühapäeval ära ja jõululaupäeval kirikus meil on ka see traditsioon juba üle viie aasta, et me jagame jõululaupäeval piparkooke ja anname kirikulistele ka sooja glögi," selgitas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Martna koguduse hooldajaõpetaja Küllike Valk.