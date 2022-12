Galerii: Kristjan Jõekalda uues saates "Kümme kaadrit" räägitakse lugusid läbi fotode

"Tegu on protreesaatega ühest tuntud Eesti inimesest - olgu see siis sportlane, kunstnik, luuletaja, kirjanik või poliitik," kirjeldas Jõekalda oma uut saadet. "Lihtsas, humoorikas võtmes saade, mille selgrooks on kümme fotot külalise kodusest pildialbumist," lisas Margna.

Margna sõnul on tähtis, et väljavalitud fotod kajastaksid saatekülalise olulisi murdepunkte elus. "Oluline on see, et foto paneks neid rääkima mingit lugu, mis kaadri taha jääb," kinnitas ka Jõekalda.

"Need lood, mis sealt välja tulevad on üllatavad ja ägedad," tõdes saatejuht. Näiteks räägib olümpiavõitjast saatekülaline Erki Nool, kuidas ta olümpiaks valmistudes öösel apelsine korjamas käis ning kuidas samad puuviljad talle õhtusöögi eest olid.

"Ma loodan, et saade annab ka mõnele televaatajale mõtte või impulsi minna oma fotoalbumeid vaatama. Peamine on lugusid endal meeles hoida ja neid lastega jagada," lausus Margna.

"Kümme kaadrit" on ETV2 eetris laupäeva õhtuti kell 21.20.