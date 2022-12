Joonas Plaan BBC-sse sattunud suusatamisvideost: sõitsin enne Toompeal soojaks

"Ma elasin pikalt Kanadas St. John'sis, kus on lumetormid väga tavapärased. Linn on künklik, natuke San Francisco moodi, ja seal sõitsin samamoodi linnavahel ringi. Sattusin isegi kohalikku televisiooni," meenutas Plaan varasemaid linna vahel suusatamisi.

"See oli mul ammu bucket list'is. Ootasin õiget hetke," kommenteeris Plaan, miks ta Lühikesest jalast alla suusatada otsustas. Plaan tõdes, et laskumine ei olnud tema jaoks keeruline. "Ma sõitsin ennast Toompeal enne soojaks."

"Filmijaid oli tegelikult rohkem. Suusatasin kõigepealt Kalamajast vanalinna ning kui ma vanalinnas ringi suusatasin, olid inimestel telefonid käes, kes nähtavasti mind filmisid," rääkis ta ning tõdes, et isiklikult BBC-sse sattunud video filmijat Colin Higginsi ta ei tunne.

"Suusatamine teeb eestlased väga sõbralikuks ja toredaks – mind ei ole kunagi nii paljud võõrad inimesed teretanud," muigas Plaan, lisades, et ta oli nii mõnelegi teisele pealtvaatajale motivaatoriks suusatama minna.

Skiers on the streets of Tallinn in Estonia last night! ⛷️ pic.twitter.com/DpAqWsDSPe