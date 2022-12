Eesti Laulu poolfinalist Mia: hetkes olemine on suur kunst, mida tasub harjutada

"Inimeste sees on üsna tugev kriitik ja vahepeal unustame ära, et ise võime ennast rohkem tagasi hoida kui teised väljastpoolt," rääkis Mia, mis on tema jaoks loo "Üks samm korraga" sõnum. "Kõige olulisem on hetkes olemine, mitte see, et sa mõtled kaks sammu ette või viis sammu tagasi," lisas ta. "See on väga suur kunst, mida tasub harjutada."

"Mul oli tegelikult kaks lugu: üks oli eestikeelne ja teine ingliskeelne," tõdes laulja, et esitas Eesti Laulule kaks lugu. "Mul otseselt ootusi ei olnud, aga lootus oli küll," vastas Mia küsimusele, kas ta ootas, et vähemalt üks lugudest poolfinaali jõuab.

Mia sõnas, et põhitöö ja pere kõrvalt Eesti Laulul osalemine on tekitanud temas pingeid, ent ta on siiski väga õnnelik, et lauluvõistlusel osaleda saab. "Vanem laps juba ütles, et see on täiega nõme lauluvõistlus, sellepärast, et mind on nii palju vähem kodus," muigas ta.