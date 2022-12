Eesti Laulu poolfinalist Linalakk: sain aru, et Bonzo hääl oli loost puudu

Bonzo ja Linalakk ehk Liina Tsimmer osalevad Eesti Laulu poolfinaalis duetiga, mille Tsimmer kirjutas. Muusik tõdes, et kui lugu valmis sai, oli ta kindel, et peab selle Bonzole edasi saatma.

"Lugu sündis küünlavalgel - väga romantiline - nagu ka videost võib näha," kommenteeris Linalakk ehk Liina Tsimmer "Terevisioonis", kuidas tema tänavune duett "Aeg" Bonzoga sündis. Ta tõdes, et lugu ei olnud spetsiaalselt Eesti Laulu tarbeks kirjutatud. "Kui ma seda laulsin, sain aru, et täpselt Bonzo hääl oli sellest puudu."

"Väga harva juhtub nii, et kui keegi saadab loo ja palub seda koos laulda, siis sa ei peagi omalt poolt eriti midagi tegema, sest sul on tunne, nagu sa oleksid seda laulu juba pool elu laulnud," tõdes Bonzo. "Loo iseloom ja helistik sobis mulle algusest peale."

Bonzo nentis, et enne video filmimist olid nad Tsimmeriga vaid korra elus teineteist näinud, kuid loo koreograafiaga said nad siiski hästi hakkama. "Kui me videot filmisime - võib-olla on seda näha ka - siis mingisugune energia tekkis küll," kommenteeris Bonzo enda ja Tsimmeri vahelist sünergiat, mida video vahendusel edasi taheti anda.

"Ma tegelikult unustasin üldse ära, et see lugu sai saadetud," viitas Bonzo sellele, et ta enda ja Tsimmeri võistlustules olevale loole algul kõrgeid panuseid ei pannud ning Eesti Laulu poolfinaali jõudmine tuli üllatusena.