Suur lumesadu tõi paljudele inimestele aasta parima aja

Kellele lumi tänavatel meeldib ja kes külma ei karda, see saab talvest ainult rõõmu tunda. Pirita spordikeskuse radadel suusatavate noorte seas on nii mõnegi jaoks kätte jõudnud aasta kõige parem aeg.

Pirita spordikeskuses on sportlased ja harrastajad kohal iga ilmaga. Saab kelgutada, suusatada, uisutada ja hokit mängida. Kõige tugevamad olid kohal ka esmaspäeval, kui kogu Eesti võitles kõva tuisu ja tormiga.

"Statistika näitab, et meil käis üks inimene uisutamas, üks inimene laenutas suuski ja ka hokimehed olid kohapeal olemas," rääkis spordikeskuse direktor Priit Aunroos.

Kolmapäeval ütlesid suusatajad, et juba rajale jõudes hakkab palav. Selleks, et koduuksest välja saada, on kõigepealt soojenduseks lund roogitud, alles siis saab trenni. Energiat jagub mõlemaks.

"Täna rookisin ka tund-poolteist enne suusatrenni, nii et lihas saab ainult tugevamaks minna," ütles Priit.

Kuigi nii mõnelegi on lund üleliia, arvavad suusakooli õpilased teisiti. Kiidetakse külmakraade ja suusarada.

"Väga mõnus, sest rada on hästi tehtud. Ilm on ka hea, et väga külm ja väga palav ei ole," rääkis Elisabeth.

"Tali on kõige parem aastaaeg minu kui suusataja jaoks ja olen väga õnnelik," sõnas Sofia.

Pirital sai juba varem suusaradu kunstlume abil turgutatud. Spordikeskuse direktor ütles, et kui oleks ette teadnud, et tuleb nii kohev lumi maha, siis poleks kunstlikult lund tootnudki.

"Kui ta ikka tulema hakkas, siis ta oli ikka päris suur üllatus ja et ta sellises koguses tuli ja et ta ei taha veel ka ära lõppeda. Täna ongi vaikselt tekkimas küsimus, kuhu me selle paneme. Nii et suusaradadel pole probleeme, aga muud käigud, rajad lahti hoida on keeruline," rääkis Aunroos.

50-aastase kogemusega spordikeskuse jäämeister aga uut tormi ei karda. "Mis edasi saab? Mul see selgeltnägemise võime praegu puudub, aga kui siiani hakkame oleme saanud, miks me siis hätta peaksime jääma. Ma ei usu, et me hakkama ei saa," ütles jäämeister Vello.