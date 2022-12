Koertesalongi pidaja: üks omanik tahtis kord, et ma teeks ta pomeranianist pühvli

Pühadeks löövad inimesed end tavaliselt lille. Aga tuleb välja, et veelgi suuremad sabad on koerte ilusalongide uste taga.

"Väga paljud tahavad just jõuludeks ja uueks aastaks oma koera lille lüüa. Sellel on pigem emotsionaalne kui praktiline väärtus," tõdes "Ringvaatele" koertesalongi perenaine Kadi-Liis Säre.

"Jõulud on ju väga pidulik aeg ja koosolemise aeg. Sõbrad ja pere tulevad kõik kokku, ja siis tahaks, et koer ka läigiks ja karv oleks ilus ning saaks ka osa olla sellest pidustusest."

Jõulueelsed ajad täitusid salongil juba oktoobriks. Salongis tehakse koerale soeng.

"On väga palju tõuge ja ka mitte-tõulisi koeri, kelle karv vajab soengut," selgitas Säre. "On väga palju koeri, kelle karv kasvab kogu elu. Kogu aeg kasvab ja kui sa seda ei lõika, siis see koer enam ei näe välja, ta on nagu kõndiv mätas, lisaks hakkab karv väga kiiresti pulstuma."

Karva vaoshoidmine sellisel viisil on seega vajalik juba koera enda heaolu jaoks.

Säre tunnistas, et talle meeldivad väga erisoovid, mis ta teinekord koeraomanikelt saab.

"Aastaid tagasi üks pomeraniani omanik tahtis, et ma teeks ka koerast pühvli ja siis ma tükk aega nuputasin, et mis ma siis tegema pean ja nuputasin välja ja omanik jäi väga rahule. Kahjuks sellest pildimaterjali ei ole."