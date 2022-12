Vikerraadio toimetaja Piret Kriivan pälvis keeleameti sõbra tiitli

Keeleameti sõber on isik või asutus, kes on teinud midagi olulist eesti keele heaks või toetanud ametit oma tegevusega.

Piret Kriivan on peaaegu 20 aastat juhtinud Vikerraadio saatesarja "Eesti lugu" ning on üle kümne aasta teinud "Keelesaadet", milles on käsitlenud nii Eesti keelepoliitikat laiemalt kui ka keeleameti tegevust ning keeleseaduse täitmise järelevalvega seotud teemasid.

Varem on Keeleameti sõbra tiitli saanud haridus- ja teadusministeeriumi keelenõunik Jüri Valge, ameti pikaajaline IT-partner, haridus- ja teadusministeeriumi dokumendihalduse arendusmeeskond ning keeleteadlased Peeter Päll ja Helle Metslang.