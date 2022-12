Jaan Pehk: arvatakse, et Raademetsa männil on needus peal

Raademetsa mänd asub Järvamaal Türi vallas. Puu on 12 meetrit kõrge ja selle ümbermõõt on 3,3 meetrit. "Rahvasuu räägib, et Raademetsa mänd on peaaegu 400 aastat vana ning see on istutatud ühe Rootsi kindrali hauale, et puu kasvaks sama võimsaks ja suureks, kui see kindral oli," selgitas Pehk.

Muusik rääkis, et puuga seotud rahvapärimustes on juttu ka sellest, et Raademetsa mändi on mitmel korral püütud maha raiuda, aga see pole kellelegi õnnestunud. "Arvatakse, et puul on peal teatav needus, kuna kõik, kes on soovinud sellele kirvega kallale minna, on üsna kiiresti oma lõpu leidnud ehk siis samal päeval ise ära surnud," märkis ta.

Pehk meenutas, et kui ta algklassides käis, oli kohalike põldude peal suusarada, mida mööda sai ühe mäe juurest teise mäeni sõita. "Ühe korra, kui oli suurem suusatamine, kiskus järsku lumetormiks ja nähtavus kadus ära. Mäletan, kuidas olin suure udu ja lume sees, tuul puhus ning mõtlesin, kus ma üldse olen, kartsin, et olen eksinud. Kui kõik hakkas läbi saama ja lumeudu alla vajus, paistis selle kõige seest esmalt Raademetsa männi kontuur," rääkis ta. "See mänd oli nagu majakas ja näitas koduteed."

