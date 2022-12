ETV+ toob ekraanile südamlikud lood sünnivanematest eraldatud lastest

Möödunud jõuludel ETV+ ekraanil alustanud ja sel sügisel ka ETV ekraanile jõudnud dokumentaalsari "Koduteel" saab jätku uute osadega ETV+ pühadeprogrammis. Neljal järjestikusel päeval avab sari sünniperest eraldatud laste ja neile uut kodu pakkuvate perede lugusid ning teemasid, millega sel teekonnal kokku puututakse. Olgu selleks siis uues kodus kohanemine, oma päritolu teadmine või lapsendaja- ja hooldusperede ning iseseisvat elu alustavate noorte rõõmud ja väljakutsed.



ERR-i ajakirjaniku ja projekti autori Jevgenia Volohhonskaja sõnul on "Koduteel" teine hooaeg eelkõige armastuse ja uskumatult suure vaimse tugevuse lugu. "Vaatamata väga raskele ja valusale teemale on meie saated, vähemalt minu hinnangul, vägagi helged. Mulle tundub, et meil õnnestus edasi anda see soojus ja turvatunne, mida meie saadete kangelased lastele pakuvad," usub Volohhonskaja.



Projekti kaasautor, ERR-i ajakirjanik Tatjana Gassova loodab siiralt, et pärast saate vaatamist mõtleb nii mõnigi inimene võimalusele pakkuda tuge sünnivanemate hoolest ilma jäänud lastele. "Nii mõnigi aga lihtsalt kallistab oma lähedasi ja hakkab uutmoodi olemasolevat hindama," lisas ta juurde. Gassova sõnul on selle taga paljude inimeste töö, et uus hooaeg sünniks just sellisena nagu vaataja seda näeb: isiklik, liigutav ja puudutav.



Sotsiaalkindlustusameti andmetel kasvab praegu Eesti pere- ja asenduskodudes ligi 800 last. Asendushoolduse talituse nõuniku Nadežda Leoski sõnul leidub Eestis täna peresid, kes on avanud oma südame ja kodu uksed vanemate hoolest ilma jäänud lastele, kuid pereootel lapsi on kordades rohkem. "Vaatamata tänaste asenduskodude peresarnastele tingimustele, vajavad paljud lapsed päris oma perekonda – inimest või inimesi, kes ei käi kodus vahetustega, vaid on alati lapse kõrval, nii rõõmudes kui ka muredes," ütles Leosk.



Dokumentaalsari "Koduteel" on ETV+ eetris 19.-22. detsembrini iga päev kell 20.30.

Sarja esimese hooaja osad on järelvaadatavad Jupiteris. Teemat avab ka esmaspäeviti ETV ekraanil näidatav samanimeline sari. Tegemist on ERR-i ajakirjanike Jevgenia Volohhonskaja ja Tatjana Gassova autoriprojektiga, mille esimene, viieosaline sari oli ETV+ eetris 2021. aasta lõpus. Saate uue hooaja režissöör on Ivan Pavljutškov, operaator Nikolai Lomaško ja produtsent Olga Hartšuk. Projekt on ellu viidud ERR ja Sotsiaalkindlustusameti koostöös ESF projekti "Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine" toel.