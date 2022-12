Promootor The Weekndi Eestisse esinema saamisest: mõtlesin, et see ei ole võimalik

Tuleval augustil esinevad Eestis Kanada superstaar The Weeknd ja Inglismaalt pärit bänd Depeche mode. Vikerraadio hommikuprogrammis rääkis promootor Eva Palm, et kui Eesti sai The Weekndi tuuri korraldajatelt kontserdiks rohelise tule, ei uskunud ta, et see päriselt juhtus.

Selleks, et The Weekend Eestisse esinema tuleks, oli Palmi sõnul vaja teha väga palju veenmistööd. Promootori sõnul on Kanada popstaari tuuri organiseeritud pikka aega, kuid esialgu oli muusikul plaanis vaid staadionitel esineda. Kuna Eestis nii suurt staadionit, kus nii mastaapset kontserti korraldada saaks, ei ole, olid Eesti šansid nullis.

"Live Nationi promootorite kõnel, mis meil iganädalaselt on, tuli ühel hetkel välja, et The Weekend paneb ikkagi sõusid juurde ning nüüd ta on ümber mõelnud ja teeb rohelisi platse ka," rääkis ta.

Palm tõdes, et selleks, et Eesti ikkagi superstaari tuurikavva jõuaks, tuli eestlastel ennast korduvalt tõestada, näiteks pidid nad andma ülevaate artistidest, kes varem Eestis esinenud on. Samuti märkis ta, et valituks osutumisel sai oluliseks faktoriks see, et Eesti otsustas Soomega koostööd teha.

"Ühel hetkel potsatas mulle postkasti kiri ja ma mõtlesin, et see lihtsalt ei ole võimalik," meenutas ta heakskiidule järgnenud emotsioone. "Mingil hetkel sa justkui proovid-proovid-proovid ja ei saa, ning siis, kui järsku saad, on see täiesti ulmeline."

Palm, kes vastutab Live Nationis kogu Balti regiooni eest, tõdes, et ülemaailmseid artiste esinema kutsudes alustab ta alati Eestist. Samas tõdes ta, et näiteks The Weekendi puhul poleks igas Balti riigis eraldi kontserdi korraldamiseks piisavalt turgu.

"Tänaseks oleme müünud 50 000 piletit. Kõige suurem ostjaskond on Eesti ja seejärel Leedu – Leedust tuleb meile palju inimesi, mis on täiesti esmakordne. Kolmandal ja neljandal kohal on Soome ja Läti," rääkis ta. "Tegelikult arvasime, et Soomest tuleb kordades rohkem inimesi. Seekord jäi see tagasihoidlikumaks."

Promootori sõnul on Eestis kontserdi korraldamine korraldajatele suur risk. "Kui nüüd näiteks müüks viletsalt, siis momentaalselt oleks kõned peal ja sa oled mustas listis," selgitas Palm. "Nüüd võin uhke olla, et mul sellised müügid on. Kusjuures ma arvan, et meil olid selle tuuri ühed tugevamad eelmüügid üleüldse."