Eesti Laulu poolfinalistid Anett ja Fredi: tahame kokku saada ja kirjutada

Küüts tunnistas, et ta ei mõtle liiga palju sellele, kuidas lugu Eesti Laulu konteksti sobitub. "Paar aastat tagasi, kui me ka käisime soul'ikama looga, siis mõtlemata selle peale, kuidas kontekst selle ümber töötab, läks väga hästi. Seal ongi nii palju erinäoliseid asju, me oleme üks väike tilk selles ookeanis," rääkis ta.

"Eelmine kord oli ka see, et kui meie lugu poolfinaali pääses, siis sellest väga midagi ei arvatud. See ei ole tavaline eurožanr," lisas Kulbin.

Küüts nentis, et kuigi ta on väga paljude artistidega koostööd teinud, läheb ta alati hea meelega Kulbini juurde tagasi. "Need mõned aastad, mil me teineteist teadnud oleme, oleme korduvalt koos kirjutanud ja see räägibki enda eest – me tahame kokku saada ja kirjutada. Ma hindan seda väga."

Kulbin sõnas, et võistlusel on kõige olulisem keskenduda just muusikale ja sellele, et esitus oleks artistile endale mõnus. "Kuna see virr-varr on iga osalejal enda laulu ümber nii suur, ajab see võib-olla pea natukene sassi. Tuleb mitte unustada ka nautida," nentis ta. "Tegelikult on see väga lahe kogemus, aga lihtne on sinna ära kaduda."

See, et Eurovisioonil pille otse ei mängita, Küütsi ei morjenda. "Ma lihtsalt toetan kogu selle asja juures Anetti, kes peab selle suurema töö ära tegema. Ma usaldan Anetti ja me oleme selles kõiges ikkagi koos."