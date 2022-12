Eesti Laulu poolfinalist Ollie: minu eesmärk on protsessi nautida

Selleks, et Eesti Laul vaatajaile põnevaks teha, plaanib Mazurtšak laval olla see, kes ta on. "Ma esitan seda lugu nii nagu ma seda enda kontsertidel teen. Ma arvan, et sellest peaks piisama," sõnas ta.

Artist tunnistas, et oma võistluslugu "Venom" on tal väga raske laulda. "Kui ma selle loo valmis tegin, ei osanud ma seda laulda, mingid kohad tulid mul improviseerides kogemata. Kui tuli uudis, et ma sain Eesti Laulule, siis esimene mõte, mis pähe tuli, oli see, et ma pean õppima, kuidas seda lugu laulda," rääkis ta. "Miski ei tohi juhuse hooleks jääda."

Loo teevad laulja sõnul keeruliseks vokaalitehnikad, mida kasutada tuleb. "See ei ole nagu siledalt lauldud lugu, vaid sinna on lisatud käredust ja metallilisust."

Mazurtšak tõdes, et teda võrdlused välismaiste artistidega ei häiri. "See kas meeldib inimestele või ei meeldi, võrdluseid tuleb seinast seina, nendega tuleb toime tulla. Ma lihtsalt teen seda, mida ma teen," sõnas ta.

Muusik rääkis, et ta ei suhtu Eesti Laulu kui võistlusesse. "Kui ma võidan, on see väga tore, aga kui ma ei võida, ei ole ka mitte midagi hullu. Minu eesmärk on seda protsessi nautida."