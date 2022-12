Riigimetsast on siiani jõulupuu koju viinud mõni tuhat peret

Kui endal metsa pole, siis tasub jõulupuu saamiseks pilk pöörata riigimetsa poole. RMK Kuusekese aplikatsioonist saab järele vaadata, kus asub oma kodule kõige lähem riigimets. Ja siis pole muud, kui metsa sõit.

Kõige ilusamad puud on elektriliinide all ja sellise koha peal, kus on natuke lagedust. Inimestel palutakse aga mitte minna kohta, kuhu kuused on istutatud.

Välja valitud kuuse eest tuleb ka maksta, selleks piisab vaid telefonikõnest. Kuigi kõik hinnad on tõusnud, on jõulupuu hind ikka sama, mis 15 aastat tagasi. Näiteks kahemeetrine kuusk maksab kaheksa eurot.

Tänavu on riigimetsast koju viidud juba 3000 kuuske, aga arvestades, et igal aastal on koju viidud üle 10 000 kuuse, siis peamine jõulupuu toomine seisab veel ees.