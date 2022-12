Kersti Kaljulaid oma raamatust: kui meil Vaarikuga vaidlus oli, lisasime minu kommentaari

President Kersti Kaljulaid rääkis "Ringvaates" oma tänavu ilmunud raamatust "Vapilõvi", mille kirjutas ajakirjanik Daniel Vaarik, kes Kaljulaidi tegemisi pikka aega lähedalt jälgis. Kaljulaidi sõnul on raamatus kirjas ka negatiivseid seiku tema elust, kuid ta ei tunne, et see oleks liialt paljastav.

President Kaljulaid sõnas, et pärast ametiaja lõppemist ei ole tema elus suuri muutusi toimunud, välja arvatud tseremooniate puudumine, kus ennist pidi üles astuma. "Kalender oli täis ja siiamaani on kalender täis," tõdes ta, lisades, et sel aastal on olnud suurimaks jututeemaks sõda, millest ta on erinevatel kohtumistel rääkinud.

"Daniel ei olnud minuga kindlasti kogu aeg koos. Ta ei ole mul isegi külas käinud. Kindlasti säilis Daniel Vaariku ja minu vahel mõningane distants," kommenteeris Kaljulaid oma uue raamatu tekkeprotsessi.

Kaljulaid sõnas, et ta lasi Vaarikul ka enda kohta negatiivseid seiku kirja panna. "Kui meil oli vaidlus, siis tavaliselt lahenes see sellega, et lisasime minu kommentaari," nentis ta.

"Ma tahaks näha väikest kollektiivi, kes on viis aastat ninapidi koos ja kus üldse hõõrdumisi ei teki," rääkis Kaljulaid intsidentidest, kus tal oma meeskonnaga erimeelsusi tekkis ning millest ka raamatus kirjas on. "Loomulikult neid kahtlemata tekkis."

"Ma kõik teame, et Lennart Meril oli keeruline iseloom - ta lasi inimestel alandavalt tunde oodata ja Toomas Hendrik Ilvese sassis peresuhteid on kõik ajakirjanikud lahanud. Ma küll ei tunne, et minust saadi nüüd rohkem teada," lausus Kaljulaid. Ta lisas, et igal inimesel on vahepeal halvemaid päevi, kus pinged üle pea löövad.

"See amet ei muuda kellegi iseloomu ei paremaks ega halvemaks ja ma arvan, et kõik inimesed on 90% ajast head ja toredad ning ülejäänud aeg on nendega keeruline," tõdes president.