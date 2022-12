MoeKunstiKino korraldaja: võiksime rohkem mõelda, kes rõivad loonud on

"Filmide valik on minu arvates väga põnev. Kui valikut suvel tegema hakkasin, siis leidsin filmid, mis praegust aega väga hästi iseloomustavad," sõnas Moekunstikino korraldaja Helen Saluveer.

"Kaks filmi on kuulsatest disaineritest, üks Salvatore Ferragamost ja teine Azzedine Alaiast. Mõlemad on meie seast kahjuks lahkunud, aga nende looming on väärt jõudmaks kinolinale. Lisaks on kaks filmi moetööstuse probleemidest," tõi korraldaja näiteid.

"Moedokumentaalid sobivad kõigile, sest kõik meist ärkavad hommikuti ja panevad rõivad selga," arvas Saluveer. "Tegelikult võiksime kõik rohkem mõelda sellele, kust rõivad tulevad, kes need loonud on ja kust materjalid on tulnud. Moedokid annavad väga hea ülevaate just moemaailma telgitagustesse, millest me igapäevaselt nii palju ei kuule, ei näe, ei loe, aga filmidest saab seda väga hästi näha, mis seal tegelikult toimub," lisas ta.

MoeKunstiKino seansid toimuvad 13.-18. detsembrini kinos Sõprus Tallinnas ja Elektriteatris Tartus. Kõik filmid linastuvad ingliskeelsena või ingliskeelsete subtiitritega.