Carola Madis: tänapäeva noored eelistavad kuulata kohalikus keeles räppi

"Võib-olla on kõik head kombinatsioonid juba ära tehtud. Miks teha midagi, mis ei toimi, kui saab võtta mingisuguse jupikese, mis toimib väga hästi?" vastas Madis "Terevisioonis" küsimusele, miks on aina enam populaarsust kogumas laulud, kus sämpeldatakse juba olemasolevaid lugusid. Näiteks tegi sel aastal Elton John uue versiooni enda vanast hitist "Hold Me Closer" koostöös Britney Spearsiga ning Pur Mudd ja Grete Paia lõid värske versiooni Smilersi 19 aastat vanast loost "Ainult unustamiseks".

"Nii vana laulu ei ole meil väga ammu tabelis olnud," rääkis Madis Kate Bushi loost "Running Up That Hill", mis jõudis ka tänavusel Raadio 2 Aastahiti valimisel 20 parima välismaise loo sekka tänu sarjale "Stranger Things". "See on lugu, mis sobib igale poole. Mõnes ajastus on sellised lood, mis igale poole ei sobi," kommenteeris ta loo edu. "Muusika käib ju lainetena: vahepeal on populaarne, siis muutub ebapopulaarseks ja siis tuleb tagasi." Bushi lugu tuli välja 1985. aastal.

"Noor kuulaja üleüldiselt, nii Eestis kui ka teistes riikides, eelistab tänapäeval kuulata kohalikus keeles räppi," tõdes Madis, lisades, et ka paljud aastahiti edetabelis olevad lood on räpi sugemetega. "Räpp on muutunud aina enam popiks," lausus ta, et tänapäeval on räpp- ja popmuusika omavahel tugevalt seondunud. "Ja näiteks Kaw, kes sel aastal Eesti Laulul osaleb – tema lugu on üldse roki sugemetega räpp. Võib-olla jõuab räpp roki poole ka rohkem areneda."

Tänavused Aastahiti võitjad kuulutatakse välja 29. detsembril. Oma lemmikute poolt saab hääle anda siin. Aastahiti galal astuvad üles esikümnesse jõudnud kodumaised artistid, lisaks mitmed üllatuskülalised. Muusikapeost saab osa ETV ja Raadio 2 vahendusel, samuti saab soetada T1 keskuses toimuvale galale pileti.