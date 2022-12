Oopus andis välja uue singli "Öö varjud"

Loo väljaandmine ajastati luutsinapäevale, mis vana Juliuse kalendri järgi tähistab aasta pikimat ööd ning ühtlasi jõuluaja algust. "Selle sõnad ja meloodia on inspireeritud vanadest rahvakoraalidest ning lugu räägib aasta kõige pimedamast ajast ja sellest, kuidas olenemata päikesevalguse puudumisest on sisemine valgus meis endis alati olemas," selgitas bänd.

Oopuse süntesaatorimängija Johannes Ahun märkis, et "Öö varjus" on bändi ajaloo lühim lugu. "Võtsime eesmärgiks teha kolme minuti pikkune lugu. Aega jälgimata ning muusikat live'is salvestades tuli sellest hoopis 2,5-minutiline lugu. See on meie kindel rekord!"

Singli juurde käiva pildi genereeris tehisintellekt, loo sõnad on kirjutanud Mari Meentalo, muusika autorid on Johannes Ahun ja Mari Meentalo.