Eesti Laulu poolfinalist Elysa: võistlused on võitmiseks

Eesti Laulu poolfinalist Elisa Kolk ehk Elysa rääkis "Terevisioonis", et kuna tema jaoks on võistlused võitmiseks, plaanib ta ka Eesti Laulu võitma minna.

Eesti Laulul osaleb Kolk kolmandat korda. Oma lemmikut võistluslugu laulja välja tuua ei oska. "Iga laul on olnud väga erinev. 2015. aastal sain ballaadiga tulla, see aasta sain ennast teisest küljest näidata ja veidi tantsida, sel korral on omamoodi stiil," selgitas ta.

Elysa võistlusloo autorid on lisaks lauljale endale Stig Rästa, Vallo Kikas, Anne Gudrun Michaelsen ja Alex Ghinea. "Stig lasi mulle seda stuudios ja mulle hakkas see lugu nii meeldima, et ma ei suutnud seda enam peast ära saada. Lõpuks ma küsisin seda nii kaua, kuni ma selle endale sain."

Eesti Laulul osaleb laulja selleks, et võita. "Mina olen ikka alati mõelnud, et võistlused on võitmiseks. Seega ei lähe ma ka see aasta midagi muud tegema," nentis ta.