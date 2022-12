Eesti Laulu poolfinalist Ellip: sellised võimalused ei tule Eesti artistidele kergekäeliselt

Karro selgitas, et võistluslugu "Pretty Girl" on mõeldud kuulajatesse enesekindlust sütitama. Lugu sündis koostöös produtsent Meelis Meriga. "Me teadsime teineteist tegelikult kaua aega enne seda, aga saime kokku, jagasime oma muusikat, leidsin selle tausta ja ütlesin, et see on minu oma, tagasi sa seda ei saa. Peatselt saatsin talle demo tagasi," meenutas Karro laulu sünnilugu.

Esimest korda saatis Karro oma muusika Eesti Laulu kuus aastat tagasi, kuid toona ta poolfinaalidesse edasi ei pääsenud. "See lugu oli ikka väga halb. Kui ma oleksin selle sammudes kuskile edasi jõudnud, siis see võib-olla ei oleks see, kus ma tahaksin olla," tõdes laulja.

Karro tunnistas, et ta on oma muusikastiili väga kaua otsinud. "Mulle tundub, et muusikutega on see naljakas asi, et mõnel juhtub stiili leidmine ülikiiresti, aga minul on see võtnud meeletult kaua aega. Nüüd on lõpuks see, kus ma tunnen ennast ülimalt enesekindlalt ja muusika tuleb voolates välja," nentis ta.

Siiski märkis laulja, et ka kuus aastat tagasi konkursile saadetud laul on olnud oluline osa arengust. "Kui sa ei tee seda julget sammu, et sa saadad kasvõi midagi ära, siis võib väga palju, mida sa ise tulevikus kontrollida saad, tegemata jääda."

Karro tõdes, et Eesti Laulu võtab ta väga tõsiselt. "Sellised võimalused ei tule Eestis artistidele ülikergelt. See platvorm on väga suur ja on võimalus teha seda väga hästi või üle aisa ning jättagi saatuse tahteks, mis siin saama hakkab."