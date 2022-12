Video: Liis Lemsalu ja Stefan tutvustasid jõulutuuril kõlavaid lugusid

Lemsalu stuudios esitatud norrakeelne lugu räägib jõulutähest, mis näitab teed ka kõige keerulisemates olukordades ning Stefani armeeniakeelne lugu jutustas ühest jõulukuusest. Ka Viinalass laulis stuudios lõigu oma lemmikust USA jõululoost.

Lisaks tutvustasid muusikud jõulutraditsioonide erinevusi riikides, millega neil tugevaim kokkupuude on. Lemsalu tõi välja, et Norras süüakse näiteks riisiputru ja jahupalle, mida Eestis ei leidu. Stefan sõnas, et armeenlastele omavad jõulud väiksemat tähtsust kui eestlastele, ent seda siiski tähistatakse, süües palju head ja paremat. Viinalass nentis, et USA suurim erinevus jõulutraditsioonide koha pealt on jõulukaunistustega liialdamine ning jõululaulude esitamine naabritele.