Lauri Kaare: Bruce Willis ei olnud esimene, kellele "Visa hinges" mängimist pakuti

"Üks fakt, mis tuleb paljudele üllatusena, on see, et täna 107. sünniaastapäeva tähistav Frank Sinatra oli see, kellele oli kohustus algselt John McClane'i rolli pakkuda," tutvustas Kaare huvitavat fakti kurikuulsa kassahiti kohta. ""Visa Hinge" aluseks on romaan "Nothing Lasts Forever" aastast 1979. See oli järg 1966. aasta romaanile "The Detective" ning sellest tehti 1968. aastal film, mille peaosas oli Frank Sinatra," jätkas ta, lisades, et Sinatra lepingus oli kirjas, et järjefilmi korral tuleb rolli kõigepealt temale pakkuda. Sinatra keeldus järjefilmist, kuna selleks hetkeks oli ta juba 75-aastane.

Mõlemad Kuku raadio saatejuhid kinnitasid, et ei kujutaks Sinatrat antud rollis ette. "Samamoodi võiks küsida, kas sa oleksid kujutanud selles rollis ette Richard Dean Andersoni, Mel Gibsonit, Don Johnsonsonit, Al Pacinot, Arnold Schwarzeneggerit või Sylverster Stallone'i - kellele kõigile pakuti seda rolli. Bruce Willis ei olnud üldsegi esimene, kellele seda pakuti," kirjeldas Gold. "Ta oli mõõdukalt tuntud telenäitleja," meenutas Kaare, et Willis ei olnud enne "Visa hinge" veel ülemaailmselt tuntud staar.

"Stuudio võttis Bruce Willise näo plakati pealt maha ja kui jutt läks levima, et tegelikult on ikkagi jube hea film, siis neli nädalat hiljem pandi ta nägu plakatile tagasi," kommenteeris Gold, et Willis ei olnud algselt tõsiseltvõetav näitleja ning teda ümbritses palju eelarvamusi.

Möödunud reedel kandis ka Draamateatri trupp ette legendaarset filmi "Visa hing". "Minu jaoks oli üllatus see, kui filmitruu oli Draamateatri lugemine. Ma eeldasin, et seal võetakse rohkem loomingulist vabadust," lausus Gold. "Seal oli ka väga teravaid improvisatsioone," lisas Kaare.