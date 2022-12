"Koduteel" uurib kolmandas saates hooldusperede võimalusi

54-aastane Timo on pärit Soomest, kuid Eestis elanud juba 24 aastat ja tegelenud siin ettevõtlusega. Viis-kuus aastat tagasi hakkas ta koos abikaasa Veronikaga neile kuuluvas jõusaalis lastekodulastele pühapäevatreeninguid tegema. "Esimene päev ma kohe mõtlesin: need on meie lapsed," meenutas Veronika lastega esmakohtumist.

Timol ja Veronikal on endal suur kärgpere. Nende ühised lapsed on kaheksa- ja 11-aastased tütred. Tütarde kasvades tahtis Veronika täita oma lapsepõlvesoovi ja võtta perre pisike poiss asenduskodust.

Soov last aidata tuli Veronikal noorukieas, sest tema enda sõbranna elas peres, kus pidev alkoholitarbimine oli pere lõhkunud. "Ütlesin emale, et võtame ta enda juurde elama. Kahjuks meil ei olnud seda võimalust," meenutas Veronika, kuidas siis südamesõber abita jäi. Nüüd on see võimalus temal ja Timol endal. Saatuse tahtel aitasid nad ühe lapse asemel aga lausa kolme: üht poissi ja tema kahte õde.

Kuna laste vanematel on vanemlikud õigused alles, oli Timol ja Veronikal võimalus hakata hoolduspereks. Selleks tuli läbida pikad ja põhjalikud kursused, mida lõpuni ei pea kaugelt igaüks vastu. Nemad pidasid ja ülejäänud elu käib nüüd suuresti just laste rütmis.

Soov lapsi aidata oli ka Reilil ja Ivol. Kuna mõlemal on selja taga keeruline lapsepõlv, kinnitasid nad teineteisele, et loovad koos hooliva ja armastava perekonna. Lisaks bioloogilisele tütrele Luciale pakuvad nad hoolduspere lepinguga kodu ka väikesele Karole.

Hoolduspere tähendab, et neil on kohustus hoolitseda ka lapse vaimse tervise eest, käia teraapiates ja olla tema jaoks pidevalt olemas. Pere- ja asenduskodudes on palju lapsi, kelle vanemate hooldusõigus on peatatud või teatud määral piiratud. Näiteks võib selliste laste vanematel esineda tervise- või sõltuvusprobleeme ja sellega tegelemise ajal ei saa oma vanemlikke kohustusi täita. Nii on hoolduspereks olemine lapsele parim võimalus soojas peres oma päris vanematele teise võimaluse andmiseks.

